Helsepersonell i Bergen utsatt for giftrisiko

Flere ansatte ved legevakten i Bergen ble utsatt for risiko da en mann som hadde forsøkt å fremstille giften ricin, dukket opp uanmeldt.

Mannens leilighet ble sanert denne uken etter at det ble funnet spor av det giftige proteinet ricin i slutten av februar. I kjellerleiligheten fant politiet en mindre mengde kastorbønner, som kan brukes til å fremstille giften. Ole Marius Røttingen i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at de ikke tror mannen hadde til hensikt å skade noen. Bønnene skal ikke ha utgjort noen fare for omgivelsene.

Men han utsatte andre for fare da han kom til legevakten uanmeldt, skriver samme avis.

– Mannen kom i følge med andre personer og meldte seg i luken. Han ble tatt inn på et rom der han fortalte at han hadde tatt til seg et farlig giftstoff, bekrefter fungerende legevaktsjef Torbjørn Hiis-Bergh. Etter å ha fått opplysninger fra giftinformasjonen om hvor farlig stoffet kan være, kontakte legevakten Haukeland universitetssjukehus for å få mannen isolert.

– Vi har beredskap for slike situasjoner, men vil selvfølgelig helst være forberedt når en eller flere pasienter er smittet eller er utsatt for farlige kjemikalier. Å stille uanmeldt i luken gjør at man utsetter andre i venterom samt helsepersonell for fare, forklarer Hiis-Bergh.

Ricin kan føre til indre blødninger og organsvikt med dødelig utfall. Det finnes ingen behandling eller vaksine mot giften.

