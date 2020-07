Helsepersonell: Norges viktigste importvare

Korona-krisen har vist oss at det er naivt å tro på at grunnmuren i det norske helsevesen skal holdes oppe av hendene til sykepleiere fra Sverige eller leger fra Tyskland

Av Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp.

Høyres Inger Klippen hadde en oppsiktsvekkende konklusjon på den norske helsepersonellkrisen forrige uke. Statssekretæren i helsedepartementet mener oppriktig at vi har en sykepleierkrise fordi «vi har lite folk i dette landet» kom det frem i debatten i Dagsnytt 18 29. juni.

Du behøver ikke å ha gjennomført mange år av grunnskolen for å forstå at logikken i statssekretærens argument ikke gir mening. Andelen av befolkningen med sykepleierutdanning har overhodet ingenting med befolkningsstørrelsen å gjøre. Tvert imot handler dette om manglende prioriteringer, og at det over lang tid har blitt utdannet for lite helsepersonell i Norge.

Norge mangler 6.000 sykepleiere. Tallet øker for hvert år. Snart vil også flertallet av legene i Norge ha sin utdannelse fra andre land. 4 av 10 leger i Norge i dag er utdannet i utlandet og andelen øker. I 2017 ble 70 prosent av autorisasjonene gitt til leger med utenlandsk utdanning. Hvorfor er ikke Høyre bekymret for denne utviklingen?

Korona-krisen har vist oss at det er naivt å tro på at grunnmuren i det norske helsevesen skal holdes oppe av hendene til sykepleiere fra Sverige eller leger fra Tyskland. Blir krisen stor nok, stenges grensene og hvert land er seg selv nærmest.

Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Regjeringen lukker øynene ved å basere det norske helsevesenet på at resten av Europa vil fortsette å sende leger og sykepleiere til Norge. Vi har allerede sett at norsk helsevesen er så avhengig av svensk arbeidskraft at helsepersonell er sendt til å jobbe med syke pasienter før de har blitt Covid19-testet. Med tanke på at pandemien har tatt over 5000 liv i Sverige og er langt mer utbredt i vårt naboland er dette direkte oppsiktsvekkende. Norsk helsesektors totale avhengighet av utenlandsk arbeidskraft har fått helse-Norge til å tillate prioriteringer som virker helt hinsides.

Dersom ingenting gjøres vil vi ifølge SSB mangler 28 000 sykepleiere om bare 15 år. Jeg kan fortelle Høyre-statssekretær Klippen at dette ikke har noe å gjøre med at «det er lite folk i dette landet». Dette handler om at regjeringen og universitetene rett og slett ikke tar ansvar for å utdanne den kompetansen samfunnet trenger.

13.000 personer sto i kø for å få studieplasser innen sykepleie i 2018, men fikk ikke plass fordi universitetene ikke evner å prioritere de studiene arbeidslivet har behov for. Hadde alle studenter med sykepleie som førstevalg fått plass, kunne vi utdannet over tre ganger så mange sykepleiere. Det er med andre ord ikke mangel på engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i helsesektoren, men mangel på vilje hos universitetene og høgskolene til å tilby riktige studieplasser.

Når universiteter ikke prioritere studieplasser etter det som er arbeidslivets behov, må regjeringen tvinge dem til det. Dette er en strukturell og prinsipiell debatt: Aksepterer Høyre at universiteter prioriterer å utdanne norske ungdom til kompetanse som arbeidslivet ikke har behov for, mens nødvendige studietilbud som det norske helsevesenet skriker etter skal håndteres av EU?

Regjeringen må nå ta grep for å sørge for at Norsk helsesektor så raskt som mulig avvendes en totale avhengighet av utenlandsk helsepersonell. Om alle grensene stenges kan vi ikke lenger betale for import av nødvendig helsepersonell med eksport av olje og fisk. Dersom neste pandemi blir enda verre kan norsk helsevesen stå foran en total kollaps. Jeg forventer at regjeringen tar dette problemet på alvor, fremfor å komme med meningsløse påstander som at «Norge ikke har innbyggertallet til å utdanne nok sykepleiere».