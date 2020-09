Helsetilsynet tar lisensen fra lege som står bak gjentatte feiloperasjoner

Helsetilsynet har inndratt lisensen til en lege som jobbet som ortopedisk overlege uten ortopedutdanning på Sørlandet sykehus i mer enn elleve år.

– Vi velger å suspendere legen for å hindre at han får jobb hos arbeidsgivere som ikke er kjent med det som har skjedd ved Sørlandet sykehus, sier fagsjef Toril Sagen i Statens helsetilsyn til NRK.

Legen det gjelder sa opp sin stilling ved Sørlandet sykehus i august. Det pågår ti tilsynssaker mot ham og sykehuset. Legen jobbet tidligere som overlege ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, hvor det er dokumentert uforsvarlig behandling og brudd på loven, blant annet gjennom at legen utførte ortopediske operasjoner uten å være utdannet til det.

For ett år siden ble han overført til sykehuset i Kristiansand, der han begynte på den seks år lange spesialiseringen til ortoped, men i februar ble det dokumentert at han også her gjennomførte operasjoner uten den nødvendige utdanningen.

Hvis mannen hadde beholdt legelisensen sin, hadde han kunnet søke legestillinger så lenge granskningen pågår.

