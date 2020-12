Helsetopp: - Absolutt! Jeg ville tatt den første vaksinen

Allerede julaften kan den første korona-vaksinen settes i Norge. Dette sier Geir Stene-Larsen til de som er skeptiske.

KONGENS GATE (Nettavisen): Ni dager før julen ringes inn, maner helsemyndighetene til at vi er ytterst forsiktige gjennom jul og nyttår.

- Smittetallene er ikke lave nok ennå til at vi kan avverge en tredje bølge på nyåret, sa helseminister Bent Høie (H) til Nettavisen i forbindelse med korona-pressekonferansen tirsdag.

Se video-intervju med Geir Stene-Larsen øverst i saken!

- Jeg ville vært først i køen

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) møtes 21. desember, og den første vaksinen kan komme til Norge like etter det om Pfiser-vaksinen da blir godkjent.

Klart spenningen til den nye vaksinen er stor, og noen er engstelige for eventuelle bivirkninger på nyvinningen.

Nettavisen spurte assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen om dette like etter pressekonferansen tirsdag.

- Hadde du selv våget å ta en første vaksinen?

- Absolutt! Jeg ville vært først i køen hvis det var mulig, sier Stene-Larsen til Nettavisen.

- Berettiget å være skeptisk

- Hva vil du si til de som er skeptiske til å ta vaksinen?

- Jeg synes det er en helt berettiget reaksjon å være skeptisk, og man bør sette seg inn i de risikoene som er og de funnene som foreligger - og være åpne på at det er mye vi ikke vet ennå.

- Men vi vet en del, og dette blir et personlig valg den enkelte må ta. Vi håper å gi så god informasjon som mulig, så folk kan ta gode beslutninger.

- Avhengig av at mange tar vaksinen

- Hvor viktig er det at alle som blir oppfordret til å ta vaksinen, faktisk gjør det?

- Hvis vi skal kunne få kontroll over pandemien, er vi avhengig av at en ganske høy andel av befolkningen tar den. Undersøkelser viser også at det er stort flertall som ønsker å ta den - og så fort som mulig, sier Stene-Larsen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sa under pressekonferansen at selv om tiltakene har begynt å virke, er det for tidlig å senke skuldrene.

- Selv om smittetallene er høye har de begynt å flate ut. Men nedgangen har stoppet opp, sa Høie.

Forventer at smitten øker

Han sa videre at vi må være forberedt på at Norge går inn i det nye året med økte smittetall.

- I julen skal noen reise hjem og noen kommer fra utlandet. Flere vil møtes i sosiale samvær og det kan føre til press på smittetallene. Vi fortsetter derfor med de nasjonale tiltakene til andre halvdel av januar. Jeg hører også historier om at folk lar være å teste seg for å slippe å feire jul i karantene, men dette skal man ikke gjøre, hvis man har symptomer eller mistanke om at man er smittet. Da skal man teste seg, sa helseministeren.

Se video-intervju med Bent Høie her:

