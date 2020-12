Helsetopp: Derfor kom koronapandemien ut av kontroll

Mens vi venter på vaksinen, heller helseambassadøren kaldt vann i blodet: - Dette viruset må vi leve med framover.

OSLO (Nettavisen): Virusbaserte pandemier er en økende trussel, men det er mulig å oppdage dem tidlig og få kontroll, sier John-Arne Røttingen, legen og epidemiologen som denne uken tok fatt på jobben som global helseambassadør i Utenriksdepartementet.

Mens Sars-viruset ble slått ned takket være internasjonal innsats et halvt år etter at det ble oppdaget, kom spredningen av covid-19-viruset ut av kontroll. Så langt er fasit 1,5 millioner døde og 65 millioner påviste smittetilfeller globalt, ifølge Worldometers. I Sars-epidemien ble det rapportert 8096 smittetilfeller og 774 dødsfall.

- Var for omfattende

- Vi hadde håpet at koronaubruddet kunne blitt kontrollert på et relativt tidlig stadium, slik verden greide med Sars-viruset tidlig i 2003. Men denne gangen var spredningen for omfattende før man fikk satt inn de virkelig store kontrolltiltakene, sier Røttingen til Nettavisen om hva som gikk galt.

Flere vaksinekandidater er på oppløpssiden. Fredag meldte Sverige at de kjøper vaksinen fra Moderna, som dermed også blir det norske vaksinehåpet. Utviklingen har gått med rekordfart, og Røttingen ser optimistisk på at disse vaksinene - delvis basert på ny teknologi - snart blir satt inn i kampen.

Fra dyr til mennesker

Samtidig er han klar på at virusbaserte pandemier er noe vi må regne med å se mer av framover:

- Vi ser det som en trend. Det er stadig flere lokale virusubrudd, og WHO (Verdens helseorganisasjon) slukker branner over hele verden hver uke. Det er både kjente og nye infeksjonssykdommer. I stor grad handler det om videreføring av virus fra dyr til mennesker.

- Hvorfor er dette en økende trussel?

- Risikoen øker på grunn av miljøendringer, klimaendringer, urbanisering. Vi påvirker naturen, og balansen endres. Vår påvirkning øker sjansene for virusoverføring fra dyr til mennesker, sier Røttingen.

John-Arne Røttingen John-Arne Røttingen (født 1969) har vært administrerende direktør i Forskingsrådet siden 1. mars 2017, og er Visiting Fellow of Practice ved Blavatnik School of Government, Universitet i Oxford.

Han er utdannet lege med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og mastergrader i infeksjonsepidemiologi og offentlig administrasjon fra Oxford og Harvard.

1. desember 2020 gikk Røttingen inn i stillingen som spesialrådgiver for globalt helsearbeid i Utenriksdepartementet. (Kilde: Utenriksdepartementet)

- Økt oppmerksomhet

Han har denne oppskriften på hvordan vi bør møte trusselen:

- Vi må ha økt oppmerksomhet på dette og ikke minst økt kapasitet i alle land for tidlig å kunne oppdage nye utbrudd og kunne kontrollere dem på et relativt tidlig stadium.

Det var her det sviktet da verden sent i 2019 fikk kjennskap til tilfeller av lungebetennelse som spredte seg raskt i Wuhan-provinsen i Kina. Det viste seg å være et nytt virus som i januar 2020 ble klassifisert som SARS-Cov-2. Smitten spredde seg svært raskt mellom land og verdensdeler. 11. mars erklærte WHO utbruddet som en pandemi. Koronaviruset ble påvist i Norge for første gang 26. februar.

Gjennom våren, sommeren og høsten fortsatte pandemien i bølger, dels med eksplosiv vekst i flere land. I skrivende stund er det USA som har flest påviste smittetilfeller og dødsfall, henholdsvis 14 millioner og 276.000, ifølge en oversikt på nettsidene til Johns Hopkins University.

- Må bruke 2022

Helseambassadøren i Utenriksdepartementet tror det vil ta tid før vi får pandemien under kontroll denne gangen:

- Jeg tror vi må bruke mye av 2022 for å sikre tilstrekkelig global kontroll på pandemien. Vi lever i en tett sammenvevd verden med handel, reisevirksomhet og samkvem på tvers av landegrenser. Jeg tror koronaviruset vil påvirke oss også i 2022, for eksempel knyttet til vurderinger av reisevirksomhet og at vi vil operere med land i gule og røde soner. Det vil ta tid å få vaksinert folk i tilstrekkelig omfang i alle land. Gradvis vil land lempe på tiltak, og dermed vil vi fortsatt ha noe smittespredning i en periode.

Om utsiktene til å bli kvitt SARS-Cov-2 for godt sier han dette:

- Dette viruset må vi nok regne med å leve med framover. Virus er en del av økosystemet vårt. Vi må følge med. Det kan komme sesongutbrudd senere. Kanskje blir det ikke like regelmessig som influensa, men vi må være forberedt på nye utbrudd.

Om koronaviruset Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus forårsaker lette forkjølelser, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller død.

Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som òg tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er et annet koronavirus.

Koronavirus finnes også hos dyr. I sjeldne tilfeller kan koronavirus utvikle seg og smitte fra dyr til menneske, og mellom mennesker, slik man så under SARS-epidemien i 2002/2003. Da kom smitten trolig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Dromedarer og kameler er smittekilder for sykdommen MERS som ble oppdaget i 2012.

SARS-CoV-2 kommer trolig fra flaggermus og smittet til mennesker i slutten av 2019, enten direkte eller via et annet dyr. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

