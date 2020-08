Trump-regjeringens smittevernrådgiver Anthony Fauci kommer med vaksine-advarsel.

NEW YORK (Nettavisen): I helgen kom det frem at president Donald presser på for å få koronavaksine klar før valget. I en Twitter-melding på lørdag kom Trump med anklager mot amerikanske helsemyndigheter for å trenere utvikling og godkjenning av en koronavaksine før valget i november.

I en Twitter-melding på lørdag skrev presidenten at «The deep state, eller andre, i FDA gjør det veldig vanskelig for legemiddelprodusenter å få folk til å teste vaksiner og behandling. De håper helt klart å utsette svaret til etter 3. november».

- Vurderer hastegodkjenning av en vaksine

Nå melder CNN at to kilder i Det hvite hus opplyser at man vurderer muligheten for en snarlig hastegodkjenning av en vaksine, før man har gjennomført den siste testfasen.

- En av de største potensielle farene hvis du gir ut en vaksine for tidlig, er at det vil gjøre det vanskelig, om ikke umulig, for andre som jobber med å få klar en vaksine å få folk med på sine tester, sier Anthony Fauci til CNN. Foto: Al Drago / various sources / AFP

Overfor CNN går nå smittevernrådgiver Anthony Fauci ut og advarer mot en hastegodkjenning av en slik potensiell vaksine, og sier at dette, om det gjennomføres, kan ødelegge muligheten for å utvikle andre vaksiner.

- Er det én ting man ikke vil se med en vaksine, så er det å få en autorisasjon for nødbruk før du har et tydelig signal om effekten av den. En av de største potensielle farene hvis du gir ut en vaksine for tidlig, er at det vil gjøre det vanskelig, om ikke umulig, for andre som jobber med å få klar en vaksine å få folk med på sine tester, sier Fauci til CNN.

Under utviklingen av en vaksine går man gjennom flere faser, hvor det i en av de siste fasene pågår en massetesting der mange tusen får vaksine og man undersøker effekten over mange måneder.

- Urealistisk

Det pågår for øyeblikket testing av flere vaksiner i USA og president Donald Trump har lovet at en vaksine vil være klar før slutten av året, selv om flere eksperter mener at dette er urealistisk, melder CNN.

En ledende person i Trump-administrasjonen, som sitter nær presidentens koronavirus-team, opplyser til CNN at tidslinjen for en vaksine er som før, og at den er ventet en gang senere i år eller tidlig neste år.

Michael Caputo i det amerikanske Helsedepartementet benekter overfor CNN at man nå gjør en innsats for å hurtigutvikle noen vaksine av politiske årsaker.

- For meg er det helt avgjørende at man definitivt får vist at en vaksine er trygg og effektiv, begge deler, sier Fauci i et intervju med Reuters

- Vi håper at ingenting forstyrrer den fulle demonstrasjonen av at en vaksine er trygg og effektiv, sier smittevernrådgiver Anthony Fauci.