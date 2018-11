Helt dødt løp på valgdagen

Like før valglokalene åpner i USA viser meningsmålingene dødt løp. Demokratene kan sikre seg flertall i Representantes hus. Republikanerne kan så vidt beholde Senatet.

Ifølge statistikk-guruen Nate Silver, som driver nettstedet fivethirtyeight.com, har demokratene økt forspranget i racet mot Representantenes hus.

følge den ferskeste målingen er sjansene nå 7 til 8, eller 87,7 prosent, for at demokratene overtar flertallet i dette kammeret.

For bare få dager siden var sjansene for flertall nede i 85 prosent.

Du kan studere tallene i grafen under:

Når det gjelder Senatet, er stillingen omtrent omvendt. Her mener Silver at det er 81,1 prosent sjanse for at republikanerne beholder flertallet. Her har målingene vært nokså stabil de siste dagene.

Viktig joker

Forskjellene, i begge kamrene, er likevel minimale. Det kan derfor slå begge veier, og den viktigste jokeren er den enorme valginteressen.

Slik at målingene når det gjelder Representantenes hus utviklet seg de siste dagene. Kilde: fivethirtyeight.com

Så sent som i går kveld hadde 36 millioner amerikanere forhåndsstemt, og antall forhåndsstemmer kan komme så høyt som 40 millioner før alt er talt opp. Det er enormt mange flere enn i 2014, da bare 27.2 milioner amerikanere forhåndsstemte.

Forhåndsstemmene er upåvirket av hendelsene de siste dagene, og er derfor svært vanskelig å beregne. Det er også vanskelig å spå hvordan økt oppmøte på selve valgdagen vil slå ut.

Over 100 millioner vil stemme

Datafirmaet Edison Media Research, som skal gjennomføre valgdagsmåling i årets valg, spår i føge Politico at rundt 105,5 millioner vil komme til å stemme. Det er et oppmøte på rundt 45 prosent.

Dette er mye høyere enn i det tilsvarende mellomvalget i 2014, da 82 millioner stemte, men lavere enn i presidentvalget i 2016, da 137 millioner slapp stemmeseddelen i urnen.

At interessen er større i presidentvalg er helt vanlig.

Den første valgdagsmålingen er ventet når lokalene på østkysten stenger ved midnatt natt til onsdag norsk tid. De siste kommer sju timer senere, i Alaska, det vil si kl 07.00 på onsdag morgen norsk tid.

Mest sett siste uken