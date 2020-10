Helt Texas. Trump og Biden likt på fersk måling i ny vippestat

Drømmen om en historisk seier i delstaten med nest flest valgmenn, kommer stadig nærmere for Demokratene.

President Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden ligger nå helt likt på en ny meningsmåling blant sannsynlige velgere i delstaten Texas. Begge får en oppslutning på 47 prosent i målingen som er utført av Quinnipiac University.

Biden begynner dermed å ta kraftig innpå Trump i det som har vært en tradisjonell republikansk delstat i flere tiår. Trump har tidligere ledet på meningsmålingene for delstaten.

Les også: Trump filleristet av Obama

På Quinnipiac sin forrige Texas-måling, som ble sluppet 25. september, hadde Trump en oppslutning på 50 prosent, mens Biden hadde 45 prosent.

- Biden og Trump står nå overfor en stand-off i Texas, og scenen er satt for en kamp med bare knyttnever om de 38 valgmennene, sier analytiker ved Quinnipiac University, Tim Malloy, i en uttalelse.

1145 sannsynlige velgere deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i perioden 16. til 19 oktober. Feilmarginen ligger på 2,9 prosentpoeng.

Sist gang Demokratene vant Texas, skjedde da Jimmy Carter vant mot Gerald Ford i presidentvalget i 1976.

Les også: Donald Trump møter veggen og taper presidentvalget mot Joe Biden

En annen måling, også utført av Quinnipiac, viser at det er Republikanerne som leder Senats-racet i Texas. Senator John Cornyn (republikaner) leder med 49 prosent oppslutning mot M.J. Hegar (demokrat) som får 43 prosents oppslutning. En tredjedel av Senatets 100 senatorer står også på valg.

Velgere i Dallas i Texas benytter muligheten til å forhåndsstemme. Foto: Lm Otero (AP)

Delstatene med flest valgmenn

I det amerikanske valgsystemet er det ikke antall personstemmer (popular vote), men antall valgmannsstemmer (electoral votes) som avgjør vinneren av valget. Valgmennene, som har gitt et forhåndsløfte om hvilken kandidat de skal stemme på, stemmer på vegne av velgerne.

Det er 538 valgmannstemmer (som utgjør valgmannskollegiet) fordelt på alle delstatene. De fleste delstatene (med unntak av Maine og Nebraska) har «vinneren tar alt»-prinsippet. Det vil si at den kandidaten som får flest stemmer i en delstat, får alle valgmennene i den delstaten.

Les også: Hunter Biden - mirakelet som kan redde Trump?

Den av kandidatene som bikker 270 valgmannstemmer, har vunnet valget. Derfor er utfallet i såkalte vippestater avgjørende for det endelige resultatet. California har flest valgmenn (55), etterfulgt av Texas (38), Florida (29) og New York (29).

Republikansk bastion

Biden-kampanjen har det siste tiden innsett at de faktisk har en mulighet til å vinne det som tradisjonelt har vært en republikansk delstat. Derfor har de spyttet inn mange millioner i TV-reklamer i Texas. Kona Jill Biden har også drevet valgkamp i delstaten den siste tiden.

Det at Biden nå tar innpå Trump i Texas, betyr at Republikanerne ikke lenger kan ta delstaten for gitt, og må trolig sette inn støtet for å sikre seg en Texas-seier.

Det er 30 år siden en så stor delstat, som tradisjonelt har vært en republikansk bastion, ble vunnet av Demokratene. Det skjedde da Demokratene fikk overtaket i California, som er USAs største delstat.

Urbanisering, tilflytting fra typiske demokratiske delstater som California og New York, samt økende antall latinamerikanere, oppgis som noen av forklaringene til at Demokratene får et stadig sterke fotfeste i Texas.

Les også: Debatten-programleder Fredrik Solvang er positiv til det nye mikrofon-tiltaket i TV-debattene i USA

Klar Biden-ledelse i Pennsylvania

Quinnipiac har også foretatt en fersk måling blant sannsynlige velgere i vippestaten Pennsylvania, hvor Biden får en oppslutning på 51 prosent mot Trumps 43 prosent. Fem prosent har ennå ikke bestemt seg. Undersøkelsen hadde 1241 respondenter, og opererer med en feilmargin på 2,8 prosentpoeng.

På FiveThiryEight sin nasjonale gjennomsnittsmåling får Biden en oppslutning på 52,1 prosent mot Trumps 42,2 prosent.

Delstatene Florida, Pennsylvania, Michigan, Nord-Carolina, Wisconsin og Arizona anses å være de viktigste vippestatene i 2020-valget.

Ifølge RealClearPolitics sin daglige gjennomsnittsmåling over disse seks vippestatene, har Biden nå en ledelse på 49,4 prosent mot Trumps 45,3 prosent.

Biden leder på snittmålingene for alle de seks vippestatene. Løpet er tettest i Florida og Nord-Carolina, hvor forskjellen utgjør bare et par prosentpoeng.