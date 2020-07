Hemmelig torturkammer avdekket i konteinere i Nederland

Nederlandsk politi har avdekket flere skjulte konteinere som har blitt benyttet som hemmelig fengsel og torturkammer av kriminelle like sør for Rotterdam.

Fransk og nederlandsk politi avdekket nylig et omfattende europeisk kriminelt nettverk, noe som har ført til pågripelser av over 800 personer rundt om på kontinentet.

Etter å ha avlyttet kriminelles telefonsamtaler ble et lagerbygg nylig stormet av politiet i en by like sør for Rotterdam. Seks menn ble pågrepet, og i lageret fant politiet også til sammen sju konteinerne.

Denne konteineren hadde kun et formål, ifølge nederlandsk politi – nemlig å torturere eller skremme kidnappede personer. Seks personer ble pågrepet da politiet fant konteinerne ved en by like sør for Rotterdam. Foto: Nederlandsk politi / AP / NTB scanpix Foto: (AP)

Politiet antar at konteinerne har vært en del av et omfattende narkotikanettverk. Før politiet stormet lageret, advarte de potensielle ofre – som følgelig gikk i skjul.

Konteiner-anlegget blir av politiet beskrevet som et «fengsel i underverdenen»

– Seks av konteinerne ble brukt som fengselsceller hvor folk kunne bli bundet fast, mens den andre konteineren kun ble benyttet som et torturkammer, sier den nederlandske lederen for etterforskningen.

Konteinerne var lydtette, og veggene var dekket av aluminiumsfolie for å skjule det som var på innsiden fra varmesøkende kameraer. Samtlige konteinere var utstyrt med håndjern på gulv og i takene.

Det såkalte torturkammeret var utstyrt med en tannlegestol, hvor hender og føtter kunne bindes fast. Der ble det også funnet blant annet hagesakser, sag, skalpeller, tang og maskeringsteip.

HÅNDJERN: Det ble funnet håndjern hengende både fra gulv og tak. Foto: Nederlandsk politi

Politiet sier at bortføringene var nøye planlagt og at de kriminelle besto av flere grupper, utstyrt med våpen, falske politiklær og -biler, stoppskilt og skuddsikre vester.

