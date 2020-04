Henlegger anklager om vold i nære relasjoner mot moren i Tolga-saken

Politiet ville tiltale henne, men statsadvokaten mener bevisene ikke holder til domfellelse.

18. februar i fjor aksjonerte politiet i Innlandet mot moren i den såkalte Tolga-saken som omhandler tre brødre fra Innlandet som ble underlagt vergemål (se faktaboks under).

Det var lokalavisen Arbeidets Rett som først omtalte siktelsen mot kvinnen, og pågripelsen.

Moren ble siktet for å ha utsatt sin pleietrengende sønn, Arvid Holøyen, for mishandling og/eller andre krenkelser ved ikke å gi ham nødvendig næring, stell og pleie.

Fakta Dette er Tolga-saken ↓ BAKGRUNN: * VG skrev i oktober 2018 at tre brødre fra Tolga i Innlandet uten å vite det hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet siden 2012 og 2013. * Etter en utredning fikk den ene av brødrene diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014. I februar 2018 fastslås det i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet. * I mars 2017 fikk alle brødrene verge for økonomiske og personlige spørsmål. Brødrene klaget på vedtaket. Vergemålene ble opphevet i henholdsvis februar, juni og oktober 2018. Opprettelsen av vergemål skal i utgangspunktet være frivillig. * Fra 2013 til 2014 doblet Tolga kommune antallet innbyggere som var registrert med psykisk utviklingshemming. Ifølge den tidligere rådmannen var nettogevinsten for kommunen 1,5 millioner kroner i året. Rådmann Siv S. Sjøvold avviste i oktober at rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede i kommunen har vært økonomisk motivert. Kilde: NTB

I tillegg ble den siktede moren mistenkt for samme forhold mot ett av sine andre av totalt fire barn, en datter (29). Moren ble i en periode på seks måneder også ilagt besøksforbud mot datteren.

SAMLESIDE: Les mer om Tolga-saken her

Anklaget for mishandling i over fire år

Moren har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart, og mener at det hun har vært anklaget for aldri har skjedd.

Politiet mente mishandlingen skulle ha pågått i tidsrommet fra oktober 2014 til 13. desember 2018.

Torsdag henla statsadvokaten i Hedmark og Oppland saken mot moren. Saken ble henlagt på bevisets stilling fordi han mener det ikke er nok beviser til domfellelse for de alvorlige anklagene i en rettssak.

- Jeg har snakket med min klient om avgjørelsen, men ikke lykkes med å komme i kontakt med vergen hans. Men jeg skal lese grundig gjennom beslutningen fra statsadvokaten og deretter ta en avgjørelse neste uke, eller uken etter, på om henleggelsen skal klages inn til Riksadvokaten, sier Arvid Holøyens bistandsadvokat, Helge Hartz, til Nettavisen.

Riksadvokaten er den høyeste påtalemyndigheten i Norge.

Les også: Hemmelig kommunikasjon i Tolga-saken: - Sendte kodede SMS-meldinger

Advokat Helge Hartz representerer Arvid Holøyen. Foto: Jan Morten Frengstad, Østlendingen

Etter det Nettavisen får opplyst innstilte politiet på at Arvids mor skulle tiltales for vold i nære relasjoner begått mot ham over flere år, i tillegg til dokumentasjonsforfalskning.

- Min klient ble overrasket over statsadvokatens avgjørelse med tanke på hva politiet hadde innstilt på. Det som har vært viktigst for ham hele tiden er at han har trygghet og visshet om at han kan bli værende der han er i dag. Det er det han er mest opptatt av, at han kan bo der han bor, og fortsette å ha det bra, sier Hartz.

- En straffesak er ikke det han er mest opptatt av.

Da moren til Arvid ble pågrepet i februar i fjor, ble han selv fraktet av gårde for å gjennomføre avhør som fornærmet part i saken. Deretter ble han plassert på en institusjon og har ikke bodd i hjemmet med moren siden.

Les også: Dette gikk galt hos Fylkesmannen

Etterforskningen ble iverksatt etter at Statens helsetilsyn anmeldte Tolga-moren etter at de hadde avdekket det de mente var flere kritikkverdige forhold.

- Statsadvokaten har besluttet henleggelse på bevisets stilling. Da vi fikk inn anmeldelsen mente vi det var riktig å starte en etterforskning. Opplysninger vi fikk inn underveis tilsier også at det var riktig å etterforske. Det gjelder uavhengig av utfallet, sier politiadvokat i Innlandet, Maria Fossen, til Nettavisen.

For saken mot datteren til Tolga-kvinnen innstilte politiet på at saken skulle henlegges.

- Vi har mottatt henleggelsen fra statsadvokaten, og jeg skal rutinemessig gjennomgå den før det gjøres en vurdering om mulig klage til Riksadvokaten, sier bistandsadvokat Hanne Elise Skare til Nettavisen.

Politiadvokat Maria Fossen. Foto: Politiet

Politiet mottok også bekymringsmeldinger om mislighold av brødrenes penger, men dette var ikke en sentral del av etterforskningen våren og forsommeren 2019.

Øvre strafferamme for brudd på straffeloven som omhandler fysisk og psykisk misbruk av familiemedlemmer er seks års fengsel.

Ada Cathrine Høst Mytting representerer kvinnen som har vært anklaget for mishandling av egne barn. Foto: Paul Weaver / Nettavisen

- Jeg mener det er en riktig avgjørelse å henlegge. Bevisbildet tilsier ikke at det skulle bli en domfellelse, og det samme mener statsadvokaten, sier den anklagede kvinnens forsvarer, Ada Cathrine Høst Mytting, til Nettavisen

- Min klient mener hun ikke har gjort noe av det hun har vært beskyldt for. Hun ble orientert om avgjørelsen fra statsadvokaten i går kveld, og syntes det var godt at saken ble henlagt. Hun håper at det nå blir ro rundt alt dette. For enhver som er anklaget for noe de mener de ikke har gjort er det viktig å få saken henlagt. Det bidrar til at hun får mer ro i sin situasjon.

VG: «Kommunen fant en måte å tjene penger på»

Det var VG som høsten 2018 presenterte saken om de tre Tolga-brødrene, Lars Peder Holøyen (36), Arvid (34) og Magnus (27), som alle ble diagnostisert og fikk oppnevnt verge samtidig.

«Kommunen fant en måte å tjene penger på», skrev VG.

Les også: Departementet mener kommunen ikke utnyttet tilskuddssystemet i Tolga-saken - slipper å betale tilbake flere millioner kroner

Ordføreren ble motvillig tvunget til å beklage. Dette var etter at statsminister Erna Solberg (H) hadde bedt om unnskyldning på vegne av myndighetene:

– Jeg synes det er riktig at når man lokalt sier unnskyld, mener jeg at vi også skal gjøre det fra alle myndighetssider i dag. Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndighet over sitt eget liv på denne måten, sa hun til NRK på Dagsrevyen 11. oktober 2018.

Les også: Derfor slo Nav-lederen alarm i Tolga-saken

Hjemmet til moren til Tolga-brødrene ligger på ett av boligfeltene i Tolga. Det var her hun ble pågrepet av politiet i februar i fjor. Foto: Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett.

Reportasjene preget nyhetsbildet, og resulterte i at daværende kommunalminister Monica Mæland (H), og to andre statsråder, satte ned et granskingsutvalg for å gjennomgå praksisen rundt diagnostisering av psykisk utviklingshemmede.

Utvalget besto av tjenestemenn fra Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Vestland.

Våren 2019 ble VG belønnet med SKUP-diplom og Den store journalistprisen for reportasjene. Både i reportasjene og i metoderapporten kommer det fram at en av hovedkildene for avisens opplysninger er mor.

Les også: Tolga kommune fikk ikke for mye penger: Fikk 4,3 millioner for lite

Fakta Dette er Tolga-teamet: ↓ Tolga-teamet har bestått av til sammen ni journalister og redaktører i Arbeidets Rett, Østlendingen, Romerikes Blad. Teamet startet arbeidet 6. mai 2019, etter at rapporten fra regjeringens granskingsutvalg forelå, og etter at det ble kjent at moren til de tre såkalte Tolga-brødrene var siktet. I halvannen måned gikk teamet gjennom rapporter og sakspapirer, og snakket med et tyvetalls kilder, med følgende målsetting: Å belyse den ufortalte siden av Tolga-saken. Å belyse den egentlige bakgrunnen for ønsket om å opprettet vergemål for de tre brødrene. Å belyse bakgrunnen for straffesaken mot mor.

Ransaket bolig

Klokken var bare 08.00 da politiet slo til i boligfeltet sentralt på Tolga 18. februar i fjor. To polititjenestemenn ringte på i huset der Arvid Holøyen (34) bodde sammen med sin mor.

Moren åpnet døren, og ble straks orientert om at hun var siktet etter straffeloven som omhandler psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner, og at politiet hadde rettens kjennelse for å ransake boligen.

- Jeg kan bekrefte at vi etterforsker forhold som går på krenkelser i familieforhold. Og vi mener at avhør av fornærmede og vitner styrker mistanken som er beskrevet i anmeldelsen fra Helsetilsynet, sa politiadvokat Henning Klauseie til Nettavisen.

Amedias Tolga-team består av journalister og redaksjonelle ledere fra forskjellige Amedia-aviser og ble opprettet våren 2019. Avisene Arbeidets Rett på Røros, Østlendingen på Elverum, Romerikes Blad på Lillestrøm og Nettavisen bidrar med ressurser til prosjektet.