Henter 50 fra Moria-leiren - men får sterk kritikk: - Det er fælt å se på

- Det er et skrekkelig lavt tall, raser Miljøpartiet de Grønne.

HØYRES HUS (Nettavisen): Brannen som onsdag herjer i Moria-leiren i Lesvos i Hellas, gjør sterkt inntrykk på statsminister Erna Solberg (H).

Hun bekrefter nå at regjeringen starter arbeidet med å hente 50 personer fra leiren til Norge på grunn av hendelsen.

- Det er fælt å se på, og jeg tenker på den opplevelsen av frykt både barn og voksne har når de opplever at det brenner rundt dem, sier Solberg til Nettavisen.

STORBRANN: Flere branner rammet Moria-leiren på Lesvos natt til onsdag, og store deler av asylleiren skal være ødelagt. Foto: (NTB scanpix)

MDG: - 50 er skrekkelig lavt

Brannen startet natt til onsdag, og store deler av asylleiren som huser 13.000 personer som er på flukt, skal være ødelagt.

- Brann er forferdelig uansett hvor det er, og i en situasjon hvor det er både mørke og du er i en veldig vanskelig situasjon, så må dette være veldig grusomt for de som opplever det, sier statsministeren.

Hun får imidlertid kraftig kritikk fra opposisjonen på Stortinget, som mener regjeringen bør ta imot mange flere flyktninger.

- Det er en lettelse at vi endelig er blant landene som bidrar, men 50 er et skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp, og norske kommuner har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere, sier leder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til NTB.

REAGERER: Miljøbyråd Lan Marie Berg i Oslo reagerer på at regjeringen bare tar imot 50 flyktninger og sier hun selv ikke hadde vært i landet om hennes far ikke hadde fått kommet til landet. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Berg: - Ærlig talt

MDGs miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, går også hardt ut mot regjeringen.

«I månedsvis har regjeringen kranglet om flyktningene i Moria-leiren. I natt brant leiren. 13 000 mennesker som allerede levde i en desperat situasjon, har nå fått det enda verre. Og hva er regjeringens svar? Vi kan ta imot 50 mennesker. Ærlig talt», skriver Berg på Facebook.

I innlegget er hun svært personlig, og viser til da hennes far fikk komme til Norge:

«Jeg selv hadde ikke vært her om ikke Norge en gang hadde gitt min far mulighet til å bo her, som et av flere krigsskadde barn under Vietnam-krigen. Da Vietnamkrigen var over, for 45 år siden, tok Norge imot hardt skadde flyktninger. Ikke bare det - da båtflyktningene forlot Sør-Vietnam, reiste norske båter for å plukke dem opp, og dro til flyktningleirer for å finne familiemedlemmene deres på den andre siden av kloden», skriver hun.

Berg spør seg hva som har skjedd med oss, og mener vår vilje til å hjelpe folk på flukt og i nød blir stadig mindre.

«I dag kunne datteren min få frokost, leke litt i stua, og komme glad og mett og fornøyd til barnehagen. Hun er barnebarn av en som kom fra et krigsherjet land, og fikk en trygg havn i Norge», skriver MDG-politikeren.

MDG får støtte fra SV og Rødt, som også mener det regjeringen gjør, er for smått og for seint.

- Skal ikke spekulere i årsaken

På en pressekonferanse onsdag morgen, i forbindelse med Høyres landsmøte til helgen, påpekte Solberg at det blir viktig å finne årsaken til brannen.

- Jeg synes det er forferdelig å se disse bildene. Det blir veldig viktig for oss å finne ut hva som har skjedd, og hva som er årsaken til brannen, sa hun, og understreket at det nå er viktig å sikre de som er i asylleiren.

- Jeg synes ikke vi skal spekulere i årsaken, men klart at det er ingen tvil om at dette skaper ganske stor frykt for de som er i leiren, sa hun.

STERKT: Statsminister Erna Solberg synes det er forferdelig å se bildene fra brannen i Moria-leiren, og iverksetter nå henting av 50 personer fra leiren til Norge. Foto: Jil Yngland (NTB scanpix)

Derfor henter de 50



På pressekonferansen avslørte hun at regjeringen nå iverksetter hentingen av 50 personer fra Moria-leiren, som ble bestemt tidligere i sommer.

Primært skal barnefamilier hentes til Norge. Overfor Nettavisen forklarer Solberg hvorfor de gjør dette akkurat nå:

- Det er fordi at når man nå skal begynne å flytte folk tilbake til leire, og lage leire på nytt igjen, så synes jeg det var naturlig sammen med KrF og Venstre at vi tok ut de 50, sier Solberg til Nettavisen.

Det gjør de selv om kravet til regjeringen har vært at minst åtte–ti andre land i Europa også realiserer sine uttak fra leiren, og at det ifølge henne mangler ett land.

- Vi synes det rett og slett var greit, i stedet for å begynne i en ny leir, at man skal få komme til Norge å få behandlet saken sin der, sier hun.

Regjeringens plan er å primært hente syriske barnefamilier, som har stor sannsynlighet til å få opphold i landet slik situasjonen er i verden i dag, ifølge Solberg.

- Det blir et puslespill



- Når vil disse personene komme til Norge?

- Det vet vi ingenting om. Vi vet at det tar tid, og det kommer til å ta lengre tid på grunn av brannen fordi man skal finne folkene, registrere de og hente ut de riktige, sier Solberg, og legger til:

- Det blir et puslespill å få dette til, men det viktige er jo at vi kan være med på å gi noen et håp.

MØTTE PRESSEN: Solberg møtte pressen før Høyres landsmøte til helgen på en pressekonferanse i Høyres hus i Oslo onsdag morgen. Foto: Jørgen Berge (Netavisen)

Onsdag har Justisdepartementet bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om å starte prosessen med å hente personene fra Hellas.

Brannen har ødelagt store deler av asylleiren Moria natt til onsdag. Leiren huser nær 13.000 mennesker, og i helgen ble det for første gang påvist koronasmitte der, og det ble iverksatt omfattende testing og smittesporing.