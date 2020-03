I Los Angeles ventes korona-situasjonen å forverre seg, men innbyggerne kan i det minste se ett lyspunkt med situasjonen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Fredag ankom sykehusskipet USNS Mercy i Los Angeles. Skipet ble sendt fra San Diego for å hjelpe filmbyen med det økende behovet for sykehussenger.

Se ankomsten i videoen øverst i artikkelen.

Etter New York er California den delstaten i USA som er hardest rammet av koronapandemien, og i Los Angeles fylke, med over 10 millioner innbyggere ser man nå en eksplosjon i antall tilfeller.

Torsdag vokste antall bekreftede smittetilfeller og dødsfall med mer enn femti prosent. Ni nye dødsfall ble rapportert, noe som fører totalen opp til 21.

I tillegg ble 421 smittetilfeller bekreftet, en økning på 52 prosent. Los Angeles fylke har nå 1229 bekreftede tilfeller, men antallet er antakelig mye høyere på grunn av mangelfull testing.

- Det finnes ingen scenarioer der ting er bra om et par uker, sa borgermester i Los Angeles, Eric Garcetti, torsdag kveld, ifølge Los Angeles Times.

- Om en uke eller to vil vil se bilder i Los Angeles som det vi nå ser i New York, la Garcetti til.

DYSTER MELDING: Borgermester Eric Garcetti sier at ting vil bli verre i Los Angeles i ukene som kommer. Foto: Robyn Beck (AFP/NTB Scanpix)

New York anses nå som episenteret for koronaviruset i USA. Delstaten har over 44.000 bekreftede tilfeller og over 500 har mistet livet.

Intens jakt

Over hele USA pågår det nå en intens jakt på sykehussenger. Amerikanske helsemyndigheter vet at det kommer til å trengs langt flere sykehussenger, og ikke minst intensivplasser, enn hva landet normalt har til rådighet, skriver NTB.

Derfor ble USNS Mercy flyttet til Los Angeles. Skipet har omtrent 800 helsearbeidere om bord, samt 1000 sykehussenger og 12 operasjonssaler, skriver Los Angeles Times.

HJELP: USNS Mercy ankommmer Port of Los Angeles fredag morgen lokal tid. Foto: Mark J. Terrill (AP/NTB Scanpix)

Tanken er at skipet skal ta vare på pasienter som ikke har koronaviruset, slik at lokale sykehus kan konsentrere seg om Covid-19-pasienter. Visse pasienter som allerede er innlagt på sykehus, vil bli flyttet til skipet.

- Denne globale krisen krever alt myndighetene kan svare med, og vi er klare til å gi støtte, sa kaptein John Rotruck til NBC da skipet ankom Los Angeles fredag morgen.

Guvernør Gavin Newsom sa tidligere denne uken at California vil trenge 50.000 sykehussenger for koronaviruspasienter, noe som er en signifikant økning fra 20.000 senger som han tidligere spådde ville bli behovet.

Newsom sa også at delstatens 416 sykehus jobber på spreng for å skaffe nye sykehussenger.

Ser positiv effekt

Et lyspunkt for Californias innbyggere i all korona-elendigheten, er at luftkvaliteten har bedret seg drastisk.

Innbyggerne har fått streng beskjed om å holde seg hjemme, noe som har ført til at det er betraktelig mindre biler på veiene. Spesielt i Los Angeles, som er kjent for sitt enorme antall biler, er nå himmelen klarere enn den har vært på lenge.

KLART: Twitter-brukeren Russell Bates la nylig ut dette bildet for å vise hvor klar himmelen i Los Angeles er nå. Foto: Twitter: @RussellBates

EPAs (Environmental Protection Agency) indeks som måler luftkvalitet har vist grønne nivåer, som betegner den reneste luften, i nesten tre uker, skriver Curbed. I sommer hadde regionen et usunt ozon-nivå i nesten to måneder i strekk.

SMOG: Vanligvis er sikten i Los Angeles begrenset på grunn av forurensning. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Flere har delt bilder av den klare luften i Los Angeles, blant annet journalist Laura J. Nelson, som skriver at hun aldri har sett himmelen i byen så klar i så mange dager.

- Vi ser veldig ren luft i hele California. Vi har vanligvis bedre luft på denne tiden av året, spesielt når det regner, men den reduserte trafikken har definitivt redusert utslippene, sier Bill Magavern i Coalition for Clean Air, en organisasjon som jobber for å forbedre luftkvalitet og forhindre klimaendringer.

Han er imidlertid klar på at en global pandemi ikke er en pris som er verdt å betale for renere luft.

- Dette er ikke måten vi vil at utslippene skal reduseres, sier Magavern til Curbed.

