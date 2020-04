Her åpner barneskolen - foreldre ingen adgang

250.000 barn fra 1. til 4. klasse er mandag tilbake på skolen igjen. Foreldrene måtte si farvel ved porten.

OSLO (Nettavisen, NTB): Skolene har vært stengt siden 12. mars på grunn av koronautbruddet, men mandag fikk 250.000 barn fra 1. til 4. trinn slippe inn på skolen igjen og gjenoppta en skolehverdag som ikke blir helt som før.

En av de tydeligste forskjellene var at foreldrene ikke kunne følge lenger enn til porten. Inne på skolens område har foreldre ingen adgang.

ENDELIG TILBAKE: Disse elevene på Vikåsen skole i Trondheim syntes å være veldig fornøyd med å være tilbake på skolen igjen etter seks uker med koronastenging. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Røde Kors: La barna få snakke ut

Røde Kors anbefaler at foreldre og lærere gir barna rom for å snakke ut om korona-utfordringer.

– Når barna nå får en mer normalisert hverdag, må de også få hjelp til å bearbeide de erfaringene de har hatt, sier John Harald Bondevik, som er seniorrådgiver for skole og frivillighet i Røde Kors til NTB.

Les også Helseminister Bent Høie først i stolen hos frisøren

OSLO: Barn på vei til Ekeberg skole i Oslo mandag morgen. Foto: Carina Alice Bredesen (Nettavisen)

En spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for Røde Kors viser at én av ti foreldre sier de har barn som gruer seg til å begynne på skolen igjen etter nedstengningen for snart seks uker siden. Det er ikke så mange flere enn det er som normalt gruer seg til å gå på skolen.

Økt stressnivå mens skolen har vært stengt

Videre oppgir en tredel av foreldrene økt stressnivå i familien i perioden skolen har vært stengt, der mange har jobbet hjemmefra eller stått uten jobb. En like stor andel sier de ikke har klart å følge opp hjemmeundervisningen godt nok.

- Samtidig har mange barn satt pris på ekstra tid med de voksne hjemme og hatt det mye gøy. Det er også lov – og ingen må ha dårlig samvittighet for det, sier Bondevik.

En Oslo-skole åpner ikke

Nordtvet skole i Oslo er ifølge NTB den eneste av kommunens 108 barneskoler som utsetter skolestart. Årsaken er at flere av skolens ansatte har fått påvist koronasmitte.

Det var lørdag det ble kjent at en ansatt ved skolen var smittet av koronaviruset. Direktør Marte Gerhardsen i utdanningsetaten i Oslo kommune opplyste til VG søndag kveld at skolen har oppdaget at flere ansatte er koronasmittet, og 16 ansatte er i karantene.

TRONDHEIM: Bilde fra Vikåsen skole i Trondheim. Alle elevene ble delt opp i grupper og måtte ha med eget skoleutstyr. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Trondheim: Ansatt ved barneskole i isolasjon

I Trondheim er en ansatt ved Huseby barneskole satt i isolasjon etter å ha fått påvist koronasmitte.

Ifølge en pressemelding fra Trondheim kommune hadde vedkommende kontakt med noen barn og ansatte for vel en uke siden.

– Alle disse er kontaktet og vurdert, og de som er definert som nærkontakter, er satt i karantene, heter det i pressemeldingen.

Ifølge kommunen er det ikke nødvendig med tiltak overfor øvrige barn og ansatte i skole/SFO.

– Ved oppstart av skole mandag skal derfor alle disse møte som planlagt, såframt de er friske, heter det i pressemeldingen.

Les også Snart sju uker på sykehjem uten besøk - slik holder de kontakten