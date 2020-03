Her ber 10.000 muslimer for beskyttelse mot koronaviruset

KORONA-BØNN: Her ber tusener av muslimer for beskyttelse mot koronaviruset. Foto: (STR / AFP / NTB scanpix)

Titusenvis av mennesker samlet seg i Bangladesh for en massebønn onsdag, til tross for den potensielle risikoen for å spre det nye koronaviruset.

10.000 muslimer hadde samlet seg i byen Raipur for å be «helbredende vers» fra Koranen, det forteller den lokale politisjefen Tota Miah til nyhetsbyrået AFP. Samtidig hevder noen øyenvitner til BBC at tallet var nærmere 30.000. Kanalens korrespondent Akbar Hossain snakket med lokalbefolkningen som kunne fortelle at arrangementet var organisert av en innflytelsesrik lokal religiøs leder i den lille byen. Han hadde oppfordret folk til å bli med ham for å be om beskyttelse, og etter hendelsen fortalt folk at de nå ville være «fri fra koronaviruset». Følg utviklingen av koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio. Korrespondenten sier videre at den sørlige delen av Bangladesh er spesielt religiøs, med mennesker der «som lidenskapelig tror at islamske prekener og bønner er i stand til å løse sine problemer». En lignende religiøs hendelse i Malaysia i februar har tidligere blitt bekreftet som kilden til mer enn 500 infeksjoner, skriver ABC News. Hendelsen førte til at landets regjering senere forbød alle offentlige samlinger i landet og låste grensene for å forhindre videre spredning av viruset. Et lignende religiøst arrangement i Indonesia ble avlyst i siste øyeblikk denne uken, melder BBC. Bangladesh er så langt ikke hardt rammet av viruset, sammenlignet med andre land. Ut av en befolkning på 165 millioner mennesker er det meldt om 20 smittetilfeller og ett dødsfall, ifølge Johns Hopkins University. Av de totalt 20 smittede skal tre ha blitt friske igjen.

