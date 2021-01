Her ber de hyttefolk fra Oslo om å holde seg hjemme: Ordføreren vil spore telefoner i kommunen

– Hvis du på død og liv må på hytta, så oppfør deg som om du er i karantene! Jeg vil ikke treffe deg på butikken, ikke nå.

(Avisa Oslo): – Det er altså en valfart hit hver eneste helg, sommer som vinter. Og selv om det selvsagt er mer i sommermånedene, så er det mange som benytter seg av hyttene også på vinterstid. Og de ber jeg nå innstendig om å holde seg hjemme.

Det sier stortingsrepresentant for Vestfold og Telemark Venstre, Carl-Erik Grimstad, til Avisa Oslo.

Han ber Oslo-folk som har hytte i Færder kommune, der han selv bor, om å vente med hyttetur til det muterte koronaviruset har blitt slått ned. Enn så lenge har det ikke vært påvist virustilfeller av den britiske mutasjonen i Færder kommune.

Les også: Høie fikk reaksjoner på hyttetur - nå svarer han

– Selv om folk har motforestillinger mot å holde seg hjemme, så må de høre på Ernas henstilling om å unngå unødvendige fritidsreiser. Selv midt i nedstengningen i våres reiste fremdeles folk til hyttene sine på Tjøme, på tross av at det var hytteforbud. Det er ganske opprørende, sier Grimstad.

Saken fortsetter under bildet.



Grimstad forteller at da Tjøme fikk sitt eget Vinmonopol for noen år tilbake, så ga ikke det nedgang på de nærmeste polene som ligger i Tønsberg og på Nøtterøy.

– Der man opplevde en nedgang, og spesielt i helgene om sommeren, var på CC Vest i Oslo. Så det sier jo litt om hvor hyttefolket kommer fra – og hvor de handler.

– Vil du ha tilbake hytteforbudet?

– Nei. Venstre er ikke et parti som er glad i forbud. Men vi ber folk om å følge henstillingen om ikke å reise om det ikke er helt nødvendig.

Ordføreren vil spore telefoner

Heller ikke ordføreren i Færder kommune, Jon Sanness Andersen (Ap), ønsker at kommunen skal få besøk av hyttefolk for tiden. Under hytteforbudet i fjor vår sørget kommunen for mobilsporing, slik at de kunne følge med på hvor mange som reiste til kommunen – og hvor de dro.

– Når denne mutasjonen kom ble vi enige i kriseledelsen i kommunen at vi ville gjeninnføre dette. Men om det er gjennomførbart vet vi ikke ennå, da Telenor ikke lenger kan levere tjenesten. Vi sjekker nå ut muligheter, men det er ikke sånn at dette er helt kritisk for oss å få til, sier Andersen til Avisa Oslo.

Les også: Færder-ordfører vil spore hyttefolket: – Ønsker å se hvor mange som drar ut og inn av kommunen (+)

– Hvorfor ønsker dere mobilsporing?

– Smitten i Færder er veldig lav, og det er greit å vite hva som er status. Særlig hvis det kommer påstander om at det er fullt av Oslo-folk på hyttene på Tjøme, så er det greit å vite hva som er fakta. I våres så vi hvor stor innfarten til Færder var, og hvor folk dro. Vi kan ikke spore det ned til enkeltpersoner, men sporingen viser grove tall. Det synes vi var nyttig, sier Andersen.

– Var folk på hyttene i våres?

– Ja, det var noe. Spesielt knyttet til helligdager. Men stort sett opplever jeg at også hyttefolk forholder seg til reglene og holder seg hjemme. Vi ønsker dem gjerne velkommen, men når situasjonen er som den er, så ber vi folk om å holde seg hjemme, sier Andersen.

Les flere saker fra Avisa Oslo her.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto