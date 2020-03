Helgen byr på væropplevelser over hele landet.

Det ligger det an til en strålende lørdag de fleste steder i Sør-Norge, mens Nord-Norge blir den store værvinneren på søndag. Sammen med solen kommer også plussgradene krypende tilbake, selv om det ikke blir noen varm helg.

Værkartene til Meteorologisk institutt forteller at skydekket forsvinner fra Sør-Norge tidlig på lørdag og at med unntak av noen små byger på Vestlandet kan de fleste fylkene sør for Trondheim se fram til en god start på helgen.

– Lev i nuet!

Finværet vil dessverre ikke vare lenge, da et nytt lavtrykk kommer inn over landsdelen på søndag, noe som vil gi både vind og nedbør.

– Sør-Norge starter som værvinneren med gode muligheter for sol både fredag og lørdag. Søndag derimot vil et lavtrykk nærme seg med vind og nedbør... Så her gjelder det å leve i nuet , skriver meteorologisk institutt på twitter.

Nord-Norge får derimot betalt for tålmodigheten og kan ikke bare se fram til en vakker søndag, men også til en god start på neste uke, ifølge meteorologene.

– Litt skyer vil det være på starten og slutten av dagen, men midt på dagen blir det sol til alle! Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, skriver meteorologisk institutt på twitter.

Nord-Norge blir den store værvinneren søndag.

Kraftige vindkast søndag

Det betyr likevel ikke at helgen vil være blottet for utfordrende vær alle steder.

På søndag ventes det kraftige vindkast i indre strøk av Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, og kombinasjonen av vind og snø vil gi snøfokk i fjellområdene i Sør-Norge.

– Søndag vil det blåse godt i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. De kraftigste vindkastene er ventet i indre strøk, skriver meteorologene.

Det ventes både vind og snø i fjellområdene i Sør-Norge på søndag.

Selv om Nord-Norge får den beste starten på neste uke forventer meteorologene at også dette vil snu raskt, da midten av uken vil gi dårligere vær i nord og bedre vær i sør.