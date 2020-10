Her blir det uvanlig varmt og sol i helgen

Bergen får uvanlig høye oktober-temperaturer denne helgen. Men i Oslo blir det regn og grått på søndag. Dermed blir det dobbel jubel for bergenserne.

Bergensere kan glede seg over varme temperaturer og solstråler denne helgen. Gradestokken kan komme til å krype over 20 grader hvis spådommene til meteorologene slår til.

- Det ser bra ut for Vestlandet sin del og flere steder kan vi håpe på at det bikker 20 grader. Det er ikke snakk om rekorder, men det er helt klart mildt for å være tidlig oktober, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Anne Solveig Andersen til Nettavisen.

Hun trekker frem Bergen som en av plassene det trolig blir varmt vær og sol, i tillegg vil man oppleve det samme flere steder i Møre og Romsdal gjennom helgen, før det blir litt kjøligere neste uke.

Her var det varmest torsdag

- Torsdag var det 21 grader på Florida i Bergen. 11. oktober 2018 ble det målt 23,8 grader på Florida, så det er et stykke igjen til vi er der. Men temperaturene i Bergen er uvanlig milde for å være så sent på høsten, sier Andersen.

På Twitter skrev Meteorologisk følgende fredag morgen:

«Det ble Tingvoll som stakk av med seieren i går, med hele 21,4 grader! Tett fulgt av Ørskog og Bergen (Florida) med henholdsvis 21,3 og 21 grader. Valldal, som leda i går, havna på 4. plass med 20,9 grader.»

Flere målestasjoner i Vestland og Møre og Romsdal har målt over 20 grader i dag (01.10.2020). Hvem stikker av med seieren for oktobers første dag, mon tro? Her er et bilde fra Stranda, som ikke er langt unna Linge og Valldal som leder så langt... Foto: Luftambulansen

I Rogaland må de belage seg på grått vær og regn, men likevel får de temperaturer på rundt 15-17 varmegrader.

I Nord-Norge ventes det også å bli gode temperaturer til å være i oktober, selv om det er ventet lavere enn på Vestlandet.

- Stort sett får Nord-Norge fint vær i helgen og lite nedbør. Temperaturene i Bodø og Tromsø vil ville på rundt 10-15 grader. Lenger nord blir det kjøligere, sier Andersen.

Regn i hovedstaden

I Alta i Finnmark er det ventet makstemperatur på 12 varmegrader lørdag, ifølge YR.no. Men for det meste blir det under ti grader og overskyet denne helgen.

Ifølge Andersen er det ventet skyet vær og perioder med nedbør på Sør-Østlandet.

- Søndag blir den våteste dagen i helgen med en del nedbør.

Både Oslo og Kristiansand får rundt 14 grader søndag, mens det høyeste temperaturene er ventet å kunne bli 16-17 grader på Sør-Østlandet. Andersen påpeker også at det er ventet en del vind langs kysten av Agder.

- Hvis noen skal ut med båt får de passe på og følge med, oppfordrer hun.