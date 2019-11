Her blir hunden hyllet av Trump

President Donald Trump hyllet hunden som deltok i angrepet på IS-leder.

USAs president Donald Trump tok mandag imot hunden Conan, som var sentral i angrepet på IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi. Angrepet endte med IS-lederens død.

Til stede under seremonien i Det hvite hus var også visepresident Mike Pence og førstedame Melania Trump.

– Hunden er utrolig. Så briljant, så smart. Conan gjorde en fantastisk jobb, og vi er svært beæret over å ha Conan her, sa Trump og fortalte samtidig at hunden vil få en medalje og en plakett.

Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

I slutten av oktober kunngjorde Trump at Baghdadi var død, etter at amerikanske styrker gikk til angrep mot IS-lederens tilholdssted i Idlib nordvest i Syria.

Den spesialtrente hunden Conan skal ha jaget IS-lederen, som flyktet inn i en tunnel sammen med flere barn. Der skal han ha utløst en selvmordsvest, ifølge amerikanske myndigheter.

Conan, som er av rasen belgisk malinois, ble skadd i angrepet, men ifølge Trump er nå hunden tilbake «på jobb». Mandag møtte Trump også soldatene som tok del i angrepet. De er imidlertid anonyme, og hunden opptrådte derfor som en symbolsk frontfigur.