Her blir to norske turister påkjørt av en Porsche

Sjåføren stikker deretter fra stedet.

NEW YORK (Nettavisen): Nettavisen har fått tilgang til videoen som viser hva som skjedde da to norske turister, en kvinne og en mann ble påkjørt av en Porsche i Fort Lauderdale i Florida, USA tidlig torsdag morgen.

Ulykken skjedde rundt klokken 04.14 på Fort Lauderdale Beach Boulevard.

På videoen kan man se at den norske kvinnen og mannen blir påkjørt etter at de beveger seg inn i veibanen. Sjåføren av Porschen kjører videre, etter at de to er truffet av bilen.

Casey Liening, talsperson for Fort Lauderdale-politiet, opplyser til Nettavisen at de nå forsøker å lokalisere sjåføren.

Ulykken skjedde på Fort Lauderdale Beach Boulevard, og torsdag ble det opplyst at den norske mannen som ble påkjørt ble alvorlig skadd, med dekkmerker på ryggen, mens kvinnen skal ha vært bevisstløs etter ulykken.

Casey Liening opplyser til Nettavisen fredag kveld at ingen av de to er livstruende skadet.

- Mine etterforskere forteller meg at de forulykkede etter forholdene er okay, sier Liening.

Ifølge Liening sto mannen og kvinnen like ved Rock Bar da de plutselig falt ut i veien og ble påkjørt av en passerende bil.

De to ble fraktet til Broward Health Medical Center med alvorlige skader, opplyser politiet på fredag.

Politiet opplyser at bilen det er snakk om er en rød Porsche med to dører.

De to nordmennene som ble påkjørt var på besøk i Fort Lauderdale og skulle bare være på stedet i noen dager.

Venner av den norske kvinnen og mannen fortalte Local 10 News' reporter, Saira Anwer på torsdag, at det påkjørte paret fra Norge etter planen skal skal dra på cruise på lørdag.