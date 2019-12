Her blir Trump tilsynelatende baksnakket av verdenslederne

En video viser tilsynelatende Macron, Johnson og Trudeau gjøre narr av Trump.

En video, som har dukket opp på sosiale medier, viser tilsynelatende verdensledere som baksnakker USAs president Donald Trump på et arrangement på Buckingham Palace tirsdag kveld.

Anledningen for tilsetningen på Buckingham Palace, er NATO-toppmøtet som avholdes i London denne uken.

I videoen kan en se Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Canadas statsminister Justin Trudeau som tilsynelatende snakker og spøker om Trump.

Nederlands statsminister Mark Rutte og Storbritannias prinsesse Anne kan også skimtes i videoen.

Spøker om pressekonferanse

Trump blir aldri nevnt med navn, men verdenslederne spøker tilsynelatende om en pressekonferanse som den amerikanske presidenten avholdt i London tidligere på dagen.

Johnson sier følgende til Macron: «Er dette grunnen til at du er sen?»

Deretter skyter Trudeau inn: «Han var sen fordi han tar en 40 minutter lang pressekonferanse på sparket».

Trudeau legger til: «Å, ja, ja. Han annonserte … » men så blir han avbrutt av Macron, men ettersom den franske presidenten står med ryggen vendt mot kameraet, kan en ikke høre hva som blir sagt.

- Hele teamet hans fikk hakeslepp

Trump blir ikke nevnt med navn under samtalen som er fanget opp på video. Men utvekslingen kan absolutt gjelde Trump, som er kjent for sine lange og impulsive pressekonferanser, skriver The Guardian. Senest tirsdag hadde Trump en 50 minutter lang pressekonferanse - uten noe manus, skriver avisen.

Senere i videoen kan en høre Truedau si følgende: «Man kunne se at hele teamet hans fikk hakeslepp.»

Ingen av verdenslederne ser ut til å være klar over at konversasjonen blir filmet.

Her kan du se et utdrag av videoen:

Postet på sosiale medier

Videoen ble først postet av Sputnik News, som er et nyhetsbyrå som er etablert av det russiske statlige nyhetsbyrået Rossiya Segodnya. Sputnik News har lagt ut en lengre versjon av videoen på sin Facebook-side, som viser flere av samtalene mellom gjestene på Buckingham Palace.

En redigert versjon, som har fokus på interaksjonen som angivelig omhandler Trump, ble postet på Twitter av den canadiske kringkasteren onsdag.