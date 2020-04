Her bor de registrerte smittede i Oslo

Det startet på Vestkanten. Nå er det to bydeler på Østkanten som har flest koronasmittede.

Nettavisen har hentet ut tall fra Folkehelseinstituttet over antall smittede med korona i Oslo, fordelt på bydelene.

Per 3. april var det 1352 smittede i Oslo, registrert i databasen.

Få siste nytt om koronapandemien her i Nettavisens nyhetsstudio.

Sammenligner man med folketallet i bydelene, er det tydelig at det nå er Østkanten som har flest smittede. Bydel Stovner har 2,7 smittede pr. 1000 innbygger, mens bydel Gamle Oslo har 2,6.

Helt i andre enden av skalaen, er det bydel St. Hanshaugen/Oslo Sentrum som har færrest smittede.

Tallene viser også, at de første som ble smittet, bodde i bydeler på Vestkanten av Oslo. I februar var det personer som var smittet i utlandet, som ble registrert. De fleste av disse hadde vært på skiferie i Alpene.

Les fra februar: Ansatt på Ullevål er smittet av coronaviruset

Klart flest smittede er det i bydel Gamle Oslo. Men også Alna og Stovner har en relativt høyere andel smittede sammenlignet med folketallet. Alle tre bydeler har en høy andel minoritetspråklige.

Oslo kommune gjør mye for å stagge spredningen av koronasmitte i byen. Flere av tiltakene er rettet direkte mot bydelene på Østkanten, som nå har flere smittetilfeller enn bydelene på Vestkanten.

Her er fordelingen av antall korona-smittede i Oslo pr. 3. april 2020. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttet. I sammenligningen antall smittede per 1000 innbygger, er St. Hanshaugen og Oslo sentrum slått sammen, da disse ikke er delt opp i Oslo kommune sin befolkningsstatistikk. Av samme grunn har vi heller ikke laget forholdstall for bydel Marka. Foto: (Nettavisen)

Sprer informasjon

Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Dahl i Oslo kommune opplyser at man blant annet har oversatt informasjonen på kommunens hjemmeside til 19 språk (inkludert tegnspråk), slik at informasjonen også skal nå minoritetsspråklige.

Bydelene, i samarbeid med Uteseksjonen og frivillige, prioriterer å gi direkte informasjon til lavinntektsfamilier, gjøre tiltak rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn, og oppsøker butikker, ungdomsmiljøer og andre.

Les også: Slik utvikler korona seg i forhold til verdens verste pandemier: – Det er all grunn til å være skremt (+)

Kommunen sentralt og de enkelte bydelene sprer informasjon i ulike sosiale medier på flere språk. Dahl forteller også at Enhet for mangfold og integrering i Velferdsetaten nå tilbyr også online chat på Facebook.

Påske-forberedelser

Samtidig forbereder Oslo kommune seg på en påske med uvanlig mange mennesker i byen, fordi innbyggerne ikke kan reise til hytta.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har søkt Fylkesmannen om tillatelse til å holde både dagligvarebutikker og apoteker åpne på fridagene i påsken.

– Nesten 700.000 innbyggere skal være hjemme i påsken, i en by som har blant de høyeste smittetallene i Norge. Oslo kommunes smittevernoverlege har derfor anbefalt at vi søker om en generell dispensasjon i påsken, slik at man får spredt dagligvarehandlingen mest mulig, sier Johansen i denne pressemeldingen.