Her brukes plastpose-pengene

Utlyser konkurranse om 30 millioner plastikkpose-kroner.

Handelens Miljøfond lyser ut nye 30 millioner kroner. Fra og med 15. oktober til 1. desember 2019 kan norske og utenlandske aktører søke støtte til internasjonale prosjekter. I tillegg kan norske aktører søke penger til utvikling av teknologi og innovasjon for å løse verdens plastproblem.

Rasmus Hansson sier til Nettavisen at dette er HMs tredje og fjerde utlysning. Hansson opplyser at fondet har fått inn 354 millioner i utgangen av september, og at 85 millioner kroner er tildelt.

- Våre administrasjonskostnader er 4,3 prosent og de vil avta mye framover, fordi tallet til nå inkluderer betydelige utgifter til oppsett og start, sier han.

Til problemløsning i utlandet

En utlysning på 20 millioner kroner gjelder forebygging og opprydding av plastforsøpling i utlandet. Spesielt ønsker fondet at pengene skal brukes i land med store plastproblemer og små ressurser vil bli prioritert.

Tidligere har fondet blant annet støttet prosjektet Trash into Cash i flyktningleiren Melkadida i Etiopia, der noen av leirens innbyggere får jobb ved at plastsøppel blir samlet inn og støpt om til nyttegjenstander.

- Mange land har et stort forbruk av engangsplast og plastemballasje, men dårlig avfallshåndtering, noe som resulterer i store forsøplingsproblemer. Norge har både medansvar for og egeninteresse av å bidra til å redusere plastforsøpling utenfor egne grenser, sier Hansson i denne utlysningen.

PENGER TIL OPPRYDDING: I flyktningleiren Melkadida i Etiopia har man brukt penger til å samle inn plast og resirkulere det til vanntønner og vaskebaljer som beboerne der har bruk for. Foto: (Handelens Miljøfond)

Til norsk teknologi og innovasjon

Utlysningen på 10 millioner kroner er rettet mot norske aktører som benytter innovasjon og teknologi til å lage pilot eller ferdig produkt som vil bidra til å oppfylle ett eller flere av fondets hovedformål.

- Teknologi og innovasjon er viktig for å løse plastproblemet. Vi ønsker å være en pådriver til at flere ingeniører, gründere og teknologi- og innovasjonsmiljøer engasjerer seg i arbeidet med å løse miljøproblemer knyttet til plast, sier Hansson i denne utlysningen.

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017. Medlemmene er norske butikker. For hver plastpose de selger i Norge, går 50 øre til fondet.

Søkere finner informasjon og søknadsskjema på her.