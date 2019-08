Her er 100 kilometer av Trumps nye gjerde

Amerikanske grensemyndigheter har offentliggjort en ny video som viser nesten 100 kilometer langt gjerde mot grensen til Mexico.

NEW YORK (Nettavisen): Gjerdet de har lagt ut video av, ligger ved San Luis, Arizona, og har vært under konstruksjon siden 2017. Det opplyses nå til å være 60 miles lang, noe som tilsvarer omtrent 96 kilometer.

USAs toll- og grensesikkerhetsbyrå (CBP) opplyser at de regner med å ha laget hele 450 miles med gjerde, altså rundt 725 kilometer, innen 2020.

Bygging av ny mur og forsterkning av eksisterende grenseoverganger foregår nå flere steder langs grensen til Mexico, i New Mexico og Arizona, ifølge Fox News.

I Arizona holder en 15 meter høy kran på med å forsterke eksisterende betongvegger, mens man i Arizona jobber med å sette opp ni meter høye metallgjerder.

Øverst i saken kan du se video av de nye konstruksjonene. Nederst i saken kan du også se flere bilder og videoer av gjerdene, narkobeslag og ulovlige innvandrere som har tatt seg over USA-grensen fra Mexico, lagt ut av U.S. Customs and Border Protection (UCB).

I en video, nylig lagt ut av grensemyndighetene i USA, viser hvordan det var ved grensen i Arizona i 2005 versus i dag. Den kan du også se øverst i saken.



Erklærte nasjonal sikkerhetskrise langs grensa

Pengene til disse prosjektene stammer fra da president Donald Trump i januar i år erklærte nasjonal sikkerhetskrise langs grensa, noe Trump hevder ga ham myndighet til å ta pengene han trengte fra andre deler av statsbudsjettet.

Denne avgjørelsen ble sendt til høyesterett og i slutten av juli ga USAs høyesterett president Trump grønt lys til å bruke av Pentagons penger til å bygge mur mot Mexico.

Med fem mot fire stemmer opphevet da de ni høyesterettsdommerne en kjennelse fra to domstoler i California som hindret Trump i å ta 2,5 milliarder dollar fra forsvarsbudsjettet til å bygge 16 mil grensemur.

Med denne kjennelsen i ryggen kunne Trump-administrasjonen begynne å hente pengene og starte arbeidet med muren. Fire kontrakter for bygging er allerede inngått.

Kontrakter for 2,8 milliarder dollar

Ifølge Fox News har Trump-administrasjonen inngått kontrakter for 2,8 milliarder dollar for barrierer som skal dekke totalt 390 kilometer av grensen, men på 27 av disse kilometerne er det bare snakk om å erstatt eksisterende gjerder.

Denne pengestriden rundt muren, har sin bakgrunn i den 35 dager lange nedstengningen av deler av den statlige administrasjonen ved årsskiftet.

Den såkalte shutdownen endte i februar i år da det ble undertegnet en avtale som ga 1,4 milliarder dollar til grensesikkerhet, men ingenting til muren Trump ville bygge. Han ville ha 5,7 milliarder dollar til muren.

Straks avtalen var undertegnet, erklærte Trump nasjonal sikkerhetskrise langs grensa, noe han sa ga ham myndighet til å ta pengene han trengte fra andre deler av statsbudsjettet.

Onsdag forrige uke ble elleve utlendinger pågrepet på vei over grensen med over 370 kilo marihuana. Foto: U.S. Customs and Border Protection

Antallet flyktninger har sunket kraftig

Titusener av mennesker har kommet over til USA fra Mexico-grensen det siste året, men de siste par månedene har antallet flyktninger sunket kraftig, både på grunn av at Mexico har tatt grep på sin side av grensen, men også på grunn av den veldig varme sommeren.

Men det foregår fortsatt stadig arrestasjoner langs grensen. Onsdag forrige uke ble elleve utlendinger pågrepet på vei over grensen med over 370 kilo marihuana.

Majoriteten av de som kommer over grensen er derimot familier med barn som søker asyl.

Ifølge borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) er over 900 barn, inkludert spedbarn, skilt fra sine foreldre det siste året ved USAs grense. Sende desember i fjro har også fire barn død mens de var under kontroll av de amerikanske grensemyndighetene.

Migrantbarn kan holdes innesperret på ubestemt tid

I forrige uke ble det også kjent at president Trump har besluttet å fjerne begrensningen på hvor lenge migrantbarn kan holdes innesperret.

Sikkerhetsdepartementet (DHS) kunngjorde onsdag at tidsbegrensningen på 20 dager skal oppheves, en tidsbegrensning som har stått siden 1997.

De nye retningslinjene blir implementert om 60 dager. Da blir det ingen begrensning på hvor lenge barn som har blitt tatt inn i USA av sine foreldre, kan bli holdt igjen.

Hensikten med endringen er å dempe migrantenes forventninger om at de vil bli sluppet fri etter å ha blitt anholdt av amerikanske grensemyndigheter, og dermed forsvinne inn i landet og oppholde seg der på ulovlig vis, opplyste presidenten i forrige uke.

– For å beskytte disse barna fra misbruk, og for å stanse denne ulovlige strømmen, må vi tette disse smutthullene. Dette er en hastesak av humanitær nødvendighet, uttalte Trump.

(Nettavisen/NTB)

