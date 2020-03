Her er 1000 norske innbyggere satt i karantene

Hver sjette innbygger er satt i karantene i Sel kommune.

Nærmere tusen av de rundt 6.000 innbyggerne i Sel i Gudbrandsdalen er i karantene. 19 smittetilfeller er registrert i kommunen.

– Ledelsen i kommunen ser alvorlig på utviklingen, da det nå er 19 påviste koronasmittede personer i kommunen, heter det på kommunens nettsider.

Det er tatt omtrent 100 prøver siden mandag, og de fleste av disse var negative. Tiltak vurderes fortløpende.

Kommunen har også valgt å stenge flere skoler og barnehager fram til og med fredag 13. mars.

- Ansatte og barn er satt i karantene med bakgrunn i at der er syke barn og voksne som det avventes prøvesvar på, skriver kommunen.

- 600 smittet i Norge

VG melder onsdag kveld at over 600 personer er registrert her i landet, over 100 flere enn det myndighetene oppga snaut tre timer tidligere.

Ifølge avisen er over 200 smittet siste døgn.

Ved 18-tiden onsdag oppga Folkehelseinstituttet (FHI) at det er påvist koronasmitte hos 489 personer.

Barnehagebarn kan være koronasmittet

Et barn i en barnehage i Molde har testet svakt positivt på koronasmitte, melder NRK. Tilstanden er stabil, men barnet kan ha smittet mange.

Barnet er lagt inn på barneavdelingen i Kristiansund. Det skal tas nye prøver for å være helt sikker på at det er koronasmitte.

Både barnehagen, legekontoret på hjemstedet Eidsvåg og barneavdelingen på Kristiansund sykehus er stengt inntil resultatet fra de nye prøvene er klare.

Barnet var i en dåp sist helg, der mellom 20 og 30 personer deltok.