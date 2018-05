Her er årets store iskrem-nyheter

Men det er enkelte nyheter du kan styre unna i sommervarmen. Se testpanelets dom i videoen over!

GAMLEBYEN SKOLE (Nettavisen): Iskrem-gigantene kan friste med en rekke godbiter denne våren. Blant årets nyheter er det flere spennende varianter av kjeksis, pinneis og saftis.

Nettavisen fikk elever ved Gamlebyen skole i Oslo til å teste noen av nyhetene. Med på slep hadde vi tidligere landslagskonditor Christer Johnsen.

Sammen med Minou (11), Tor (12) og Abaas (13) vurderte konditoren både smak, konsistens, emballasje og utseende. Ikke alt falt i smak.

Caramel & Peanut Protein Ice Cream (Diplom-Is)



Matprodukter med økt protein er det nye hotte, og nå vil Diplom-Is ha sin del av kaken. Fra Sverige har de hentet inn protein-isen Lohilo.

Ifølge testpanelet kunne de latt være.

Den første reaksjonen til panelet er at isen mangler pinne. De synes den også er kjedelig i utformingen. Konsistensen får også stryk. I tillegg er alle enige med Minou om at den har for mye smak av karamell.

På spørsmål om is skal være sunt er svaret klinkende klart: Nei!

Terningkast: To

Crème Premium Nougat (Hennig-Olsen Is)

Produsenten skryter av «ekte vanilje fra Tahiti» og tre sjokoladetrekk. Det siste trekket kunne Hennig-Olsen Is kanskje spart seg for.

Konditor Christer Johnsen synes nemlig sjokoladen er for tykk og innpakningen er for kjedelig. Det er barna enig i.

Likevel, de synes smaken er god og likte «hintet» av vanilje.

Terningkast: Tre

Krone-is vegan (Hennig-Olsen Is)

Den første kroneisen ble lansert på 1950-tallet. Nå over 60 år senere kommer et alternativ for allergikere. Den er både vegansk, glutenfri og melkefri.

Konditoren mener det smaker bra, men peker på at isen mister mange av sine egenskaper når den er uten fløte.

– Den blir ikke like søt som vanlig fløteis. I tillegg er den ikke like myk som en vanlig fløteis, sier Christer Johnsen.

Resten av panelet er enig.

Minou legger også til at hun synes det er litt mye nøtter i kroneisen.

– Men jeg er ikke så veldig glad i nøtter, fortsetter hun.

Til tross for en vurdering midt på terningen, er alle enige om at nyheten gir flere nordmenn mulighet til å nyte is en varm sommerdag.

Terningkast: Tre

Sandwich Cookie (Hennig-Olsen Is)

Dette er en ny variant av den klassiske Sandwich-isen. Panelet liker godt innpakningen, men innholdet er ingen kioskvelter, mener de. Det ble rett og slett for mye sjokoladekjeks og for lite vaniljeis med karamellsaus.

– Den var grei. Den var ikke dårlig, den var ikke bra, men den var grei, sier Abaas.

Han får støtte av de andre barna. Tor synes i tillegg at den er i overkant søt.

Konditoren trekker også fram at kjeksisen er grei å holde i, men at selve kjeksen altså er litt tykk.

Terningkast: Tre

Funky Frozen Yogurt Krone-is (Diplom-Is)

Dette er nok en kroneis-nyhet, men som veganvarianten fra Hennig-Olsen Is, klarer ikke yoghurtis med vanilje- og jordbærsmak seg stort bedre i istesten.

Selv om panelet er samstemte i at den fristet til gjentakelse, blir den stemplet for å være litt for søt.

– Isen er frisk – sånn sommerfrisk, men den er nok litt søt, sier konditor Christer Johnsen.

Han får støtte av Tor og Minou som synes den har litt for mye jordbærsmak.

Terningkast: Tre

Royal Hjerte (Diplom-Is)

Denne pinneisen er det delte meninger om. Minou gir tydelig uttrykk for at det ble for mye sjokolade. Det var Tor ikke enig i.

– Jeg likte den veldig godt, sier han og vil gi terningkast fire.

Ifølge Diplom-Is inneholder Royal Hjerte sjokoladefløteis og bringebærsorbé. I tillegg er den dyppet i melkesjokolade som er tilsatt riscrisp.

Konditoren synes utførelsen av isen er spennende. Han berømmet produsentens valg med å putte et hjerte av bringebærsorbé i isen.

– Det gjør at det blir litt mer enn en vanlig pinneis, sier Christer Johnsen.

Terningkast: Fire

Wanted Brownies & Salty Caramel (Diplom-Is)

Enda en kroneis-nyhet. Sjokoladeis i Wanted-serien til Diplom-Is inneholder browniebiter og salt karamellsaus i krumkakekjeks.

De tre andre syntes den var god, men Abaas likte den ikke. Han syns det ikke er noe godt med salt i is.

– Det bare gjør det bare verre, sier han.

Resten av panelet er mer begeistret.

– Jeg er veldig svak for karamell og sjokolade, men den ble litt klissete med karamellen oppå. Browniesen var heller ikke crunchy. En midt på treet is, sier konditor Christer Johnsen.

Terningkast: Fire

Mövenpick Macadamia Dulce de Leche (Diplom-Is)

Flere av nyhetene denne våren er importert fra utlandet. Fra Sveits har Diplom-Is hentet inn pinneisen Macadamia Dulce de Leche.

Isen, som har tatt navnet fra en latinamerikansk søt, melkebasert krem, er dekket med lys sjokolade og makadamianøtter.

– Jeg synes den er kjempegod, men jeg er veldig glad i karamell, gjentar konditor Christer Johnsen.

Hos Abaas falt den ikke i smak.

– Jeg likte ikke kombinasjonen med lys sjokolade, karamell og nøtter, sier han.

Minou likte utsiden, mens Tor synes innsiden av isen var best.

Terningkast: Fire

Døla-Is Solbær & Sjokolade, økologisk (Diplom-Is)

Noen husker kanskje at Døla-Is en gang var en egen iskremprodusent, men på 1990-tallet ble selskapet lagt ned.

Diplom-Is ga merket nytt liv i 2017, og en av nyhetene fra varemerket denne våren er en økologisk kroneis med solbær og sjokolade. Det syntes panelet var godt.

– Dette er en spennende kombinasjon, og den er ikke så klissete, sier Minou.

Konditor Christer Johnsen er enig og fremhevet den friske smaken.

– Solbær bryter litt med sjokolade, sier han.

Terningkast: Fem

Lollipop Goes Crazy (Diplom-Is)



Klassikeren har fått en lillebror. Borte er sjokoladetrekket og appelsin- og bringebærsmaken.

Istedenfor har Lollipop Goes Crazy fått appelsin- og sitron/limesmak, og et overtrekk med jordbærsmak. Det gir saftisen en smak som frister til gjentakelse.

– Den var frisk og god, og man kan lett spise fem av den, sier Christer Johnsen til støtte fra resten av panelet.

Tor trekker også fram utseendet.

– Den er fargerik, sier han.

Terningkast: Fem

Fruitero Bringebær & Jordbær (Diplom-Is)



– Dette er smoothie på pinne, er første reaksjon fra testpanelet.

Det er kanskje ikke så langt unna sannheten. Fruitero er en pinneis med bringebær- og jordbærsorbé. Ifølge innpakningen skal den inneholde halvparten frukt.

Selv om panelet ga den høy score, fant de likevel noe å sette fingeren på. Utseende på isen imponerte nemlig ikke.

– Den har et kjedelig utseende og kunne hatt flere farger, sier Minou. Hun etterlyser også andre smaker. En vurdering panelet er enig i.

Terningkast: Fem

Friskis Mini, Mango & Banan (Hennig-Olsen Is)

Hennig-Olsen Is reklamerer med at dette er en «barnevennlig og prisgunstig variant». Saftisen har også ingredienser som kanskje ikke er så vanlig for en pinneis – mango og banan.

Isen er absolutt barnevennlig, men smaken var litt uvant for panelet.

– Det var litt rar smak, sier Minou. Hun får støtte av konditoren.

– Sammensetningen av mango og banan er nok litt uvant, sier han.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe.

– De var veldig god, slår samtlige fast etter å noen biter.

Størrelsen er også passe, trekker Abaas fram.

Terningkast: Fem

Royal Jordbær (Diplom-Is)

Dette er guttas favoritt, og Minou må finne seg i å gi etter for flertallet. Jordbærisen med mørk sjokolade ble testens soleklare vinner.

– Jeg ville lett spist opp denne isen, sier Abaas og ber om å få spare resten til testen er over.

Minou som ikke var like begeistret stemplet Royal Jordbær som en «voksen-is».

– Det ble litt mye med mørk sjokolade, sier hun og vi gi isen en firer på terningen.

Abaas og Tor er ikke enig. Nesten i kor sier de at den bør få terningkast fem.

Terningkast: Fem

