Her er barnas koronaspørsmål til Erna Solberg og statsrådene

Hvor lenge blir skolene stengt, kan 17. mai bli avlyst og kan dyr bli smittet? Dette er noe av det barna lurer på rundt virusutbruddet som endrer hverdagen for alle.

OSLO (Nettavisen): - Det er lov å bli litt redd, når det skjer så mange store ting på én gang. Det er lov å være redd for å bli smittet. For de aller, aller fleste av oss er koronavirus helt ufarlig. Barn som blir smittet, blir vanligvis bare litt syke, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse der hun svarte på barns spørsmål om koronavirus mandag.

- Det kan være kjedelig å være hjemme. Ved å være hjemme fra skolen og fritidsaktiviteten, hjelper du til at de som ikke skal bli smittet ikke blir smittet, sa Solberg videre.

Kunnskapsminister Guri Melby sa at skolene foreløpig er stengt i 14 dager, men at det kan bli lengre.

- Nå må dere være flinke til å jobbe selv og hjelpe hverandre på nett, sa statsråden.

Her er noen av barnas koronaspørsmål og svarene fra statsminister Erna Solberg og statsrådene:

- Kommer skolene til å være stengt lenger enn de 14 dagene?

- Jeg kan ikke gi et klart svar, for vi vet ikke helt ennå. Det kan bli lengre enn to uker.

- Kan smitten spre seg til dyr?

- Det er mye vi ikke vet om viruset ennå, men vi tror ikke det smitter til dyr.

- Kan det hende at nasjonaldagen blir avlyst på grunn av koronasmitte?

- Det kommer an på hvor lenge vi er nødt til å være forsiktige med å være sammen med mange andre mennesker. Det blir kanskje

- Hvor lang tid tar det å lage en vaksine?

- Det er foreløpig ingen vaksine, men vi har gitt penger til de som utvikler vaksiner. Det er mange flinke forskere som jobber over hele verden.

- Er du redd for bli syk av koronaviruset?

- Jeg er ikke så redd for å bli syk. Jeg tror jeg har ganske god helse. Det som skjer hvis jeg blir syk er at jeg kommer til å være i statsministerboligen. Hvis jeg blir så syk at jeg ikke kan styre, så er det næringsminister Iselin Nybø som skal styre.

- Kan jeg gå til vennen min og besøke henne?

- Ja, du kan gå til en venn. Helsemyndighetene anbefaler å ikke møte flere enn én eller to av gangen. En bør begrense det så mye som mulig og møtes utendørs.