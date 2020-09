Her er Bjørn Guldvogs bønn til de unge: - Gjør det, du blir ikke avslørt

Helsedirketøren med klar tale: - Ikke nøl.

KONGENS GATE (Nettavisen): Et halvt år etter at Norge nærmest stengte ned, stilte en topptung firerbande på regjeringens korona-pressekonferanse.

Smitten er på vei opp i Norge, og derfor maner statsministeren til skjerpings.

Les også: Erna med klar advarsel til nordmenn - dette er tiltakene som kan komme

- Helsedirektør Bjørn Guldvog, du har en klar melding til unge som er redd for å teste seg i frykt for at deres identitet kan bli avslørt. Hva er det?

- Den gode nyheten er at det er anonymt å ta kontakt med helsetjenesten. Vi gir ikke de opplysningene videre, sier Guldvog til Nettavisen.

- Det er naturligvis slik at vi kan si til noen at de har vært i kontakt med smittede, men navnet ditt vil ikke bli gitt videre. Det kan du være helt trygg på, forsikrer han.

Se hele video-intervjuet med Bjørn Guldog øverst i saken!

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer med en viktig melding til alle unge. Foto: Heidi Schei Lilleås

Guldvog sier han vet mange unge tror det er slik at de får vite hvem som har «varslet» når de blir oppringt, men slik er det ikke.

- Du kan være helt trygg! Det er bare å gå og teste deg, og du forblir helt anonym.

- Kjempeviktig

- Hvor viktig er det at de gjør det?

-Det er kjempeviktig! Det er eneste måten å bryte smittekjedene på. Hvis du tror du kan være smittet eller har vært i nærheten av noen du vet er smittet, er det viktig å teste seg, sier han.

Så – ikke nøl, er helsedirektørens klare oppfordring.

Se intervjuet vårt med statsministeren Erna Solbergs (H) her: