Her er dagens værvinnere: - Opp mot 25 varmegrader

Både tirsdag og onsdag blir det sol og høye temperaturer i Sør-Norge, men i slutten av uken snur det - og det blir de som bor lenger nord i landet som får det beste været.

- Det er nydelig vær på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i dag, sier meteorolog Olav Krogsæter ved værvarslingen til Storm til Nettavisen tirsdag formiddag.

Temperaturene blir også gode.

- I indre strøk av Sør-Norge kan det komme opp i 25 grader. I kystområdene blir det litt lavere temperaturer, men vil fortsatt ligge på 15-20 grader, sier han.

I de nordlige delene av Oppland og Hedmark blir det imidlertid mer skyer. Overskyet blir det også lenger nord.

- På Sunnmøre er det fint, men ellers i Møre og Romsdal og Trøndelag blir det skyet, sier han.

SOL: På Sør- og Østlandet blir det sol og fint vær midt på dagen tirsdag. Foto: Meteorologisk institutt

Skyet i nord - før sola kommer

I Nordland, Troms og Finnmark blir det også overskyet tirsdag.

- Men mellom Lofoten og Bodø er det et hull i skydekket, så der er det fint. På yttersiden av Lofoten er derimot mer grått, sier meteorologen.

Øst-Finnmark får det dårligste været, for der er det ventet regn fra 14-tiden tirsdag.

Temperaturene ligger på rundt 10-15 grader både i Midt-Norge og Nord-Norge tirsdag. I Varanger blir det imidlertid knappe 7-8 grader.

VARIERENDE: Det blir noe varierende vær i Nord-Norge midt på dagen tirsdag. Det blir mye gråvær, men noe sol enkelte steder. Foto: Meteorologisk institutt

Fra fredag av blir det værskifte, og Nord-Norge skal få finere vær.

- Fredag og lørdag kan det det bli opp i 20-25 varmegrader i indre strøk i Nord-Norge. I Øst-Finnmark kan det også bli fint, men fredag er det ventet noe regn og det blir litt kaldere enn andre steder, sier Krogsæter.

Fint i Trøndelag

Også Midt-Norge skal få bedre vær denne uken. Onsdag er det meldt mye finere i Trøndelag, med sol og opp i 18-19 grader.

- Torsdag kan det bli 20 grader, og fredag kanskje 23-24 grader, forteller han.

I Sør-Norge blir det derimot litt dårligere vær.

- I løpet av torsdag og fredag blir det et værskifte fordi det kommer et lavtrykk som ligger mellom Skottland og Island. Fredag blir det regn de fleste steder sør for Dovre, opplyser han.

Det blir imidlertid ikke så mye kjøligere, men det blir regn.

- Nå får nesten hele Nord-Norge varmere vær, mens det i sør blir mer skyer selv om det fortsatt vil være rundt 20 grader, sier han.

GRÅTT: I Midt-Norge blir det veldig mye overskyet midt på dagen tirsdag. Foto: Meteorologisk institutt

22 færre tropedager enn i fjor

Fjorårets sommer var skikkelig fin flere steder i landet, og det var sol og høye temperaturer dag inn og dag ut en periode - spesielt på Østlandet.

I år har det ikke vært like fint vær, og Meteorologisk institutt kan informere om at det har vært kun to tropedager så langt i sommer.

- Det vil si at vi har hatt to dager med maksimumstemperatur på minst 30 grader en eller annen plass i Norge, forklarer de.

Til sammenligning hadde vi hele 24 tropedager fram til 15. juli i fjor.

Men tropenetter derimot, det er det dårlig med i år. En tropenatt vil si at det er over 20 varmegrader.

- Det tror jeg ikke vi har hatt i år, sier Krogsæter hos Storm sin værvarsling.

Godt vær i Sør-Europa



Skal du på sørover i Europa på ferie denne uken? Da kan du glede deg.

- Jo lengre sør du kommer, jo varmere blir det. Aller varmest er det i innlandet i Spania, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Meteorologene viser et bildet av varmen som brer seg over Europa tirsdag.

Måneformørkelse

Tirsdag kveld og natt til onsdag kan du se en delvis måneformørkelse lavt på himmelen, hvis skydekket tillater det.

- I kveld bør du holde deg våken litt senere, i alle fall om du bor i Sør-Norge, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Måneformørkelsen kan sees fra Trøndelag og sørover.