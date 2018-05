Her er de russiske Facebook-meldingene som skal ha påvirket USA-valget

3393 annonser er offentliggjort.

Demokratenen i Representantenes hus har offentliggjort 3393 annonser publisert på Facebook, som er kjøpt av russiske aktører. Annonsene hevdes å være en del av en kampanje fra Russland for å påvirke det amerikanske valget og den amerikanske opinionen.

Annonsene strekker seg fra 2. kvartal 2015 til 3. kvartal 2017, og ligger dermed på begge sider av presidentvalget.

Innleggene skal ha blitt eksponert til 11,4 millioner amerikanere. Det hevdes også at Kremlin-støttede «Internet Research Agency» opprettet 470 Facebook-sider, som genererte 80.000 organiske innlegg som nådde 126 millioner amerikanere.

Alle innleggene kommer med informasjon om hvor mange personer som er eksponert, hvor mye som er betalt for eksponeringen - og hvilke målgrupper hver annonse var ment å nå.

Datamengden utgjør rundt 9 gigabyte med dokumenter fordelt på nær 3400 PDF-dokumenter. Innholdet ser ut til å strekke seg fra helt uskyldig internetthumor som ikke ser ut til å kunne overbevise noen om noe, til veldig tydelige oppfordringer til handling og generell propaganda.

Noe handler om oppfordringer til å stemme på Trump og fengsel Hillary, mens andre ting i større grad handler om identitetspolitikk, innvandring og sosiale spørsmål.

Veldig mye av innholdet ser tilsynelatende ut til å være lagt ut av amerikanske interessegrupper på forskjellige sider av debatten, deler av innholdet er åpenbart produsert i den hensikt å provosere frem motreaksjoner.

Du kan selv laste ned de enorme datamengdene her.

Russia sought to weaponize social media to drive a wedge between Americans, and in an attempt to sway the 2016 election. They created fake accounts, pages and communities to push divisive online content and videos, and to mobilize real Americans.



Here's how: pic.twitter.com/JqKSm5saAi