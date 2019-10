Her er det nye Oslo-byrådet

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) presenterte sitt nye mannskap onsdag, der MDG får mer makt.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Tirsdag presenterte Ap, SV og MDG sin byrådsplattform. Onsdag presenterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sin «Oslo-regjering», byrådet som skal styre hovedstaden i perioden 2019-2023.

MDG styrker sin makt i det nye byrådet og får tre poster. Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG, går inn som byråd for finans. Omrokeringen betyr at Ap mister flertallet i byrådet.

Dette er de nye byrådsmedlemmene:

Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap

Omar Samy Gamal (SV), byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold

NYTT BYRÅD: Det nye byrådet ble presentert i Oslo onsdag. Fra venstre Victoria Marie Evensen (Ap), Robert Steen (Ap), Hanna Elise Marcussen (MDG), Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byrådsleder Raymond Johansen (Ap), Inga Marte Thorkildsen (SV), Omar Samy Gamal (SV), Rina Mariann Hansen (Ap) og Einar Wilhelmsen (MDG). Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

To fra Ap ut

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid, og Marthe Scharning Lund (Ap), byråd for næring og eierskap, trer ut av byrådet.

Robert Steen (Ap), som har vært byråd for finans, får en ny post, mens Einar Wilhelmsen (MDG) overtar finansposten.

Wilhelmsen er 45 år gammel og er leder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. Han kommer fra stillingen som fagansvarlig i Zero. Han er utdannet statsviter. Han var med i MDGs delegasjon til forhandlingene av ny byrådsplattform.

UTE: Tone Tellevik Dahl (Ap) får ikke fortsette som helsebyråd, men heier frem ny næringsbyråd, Victoria Marie Evensen (Ap).

Victoria Marie Evensen (39) har vært bystyremedlem for Ap og fulltidspolitiker de siste fire årene. Hun er utdannet tekstforfatter og har arbeidet som kreativ leder i reklamebransjen.

Omar Samy Gamal (27) har vært med i Oslo SVs delegasjon til forhandlingene av ny byrådsplattform og arbeider som yrkesfaglærer. Han har tidligere vært rådgiver i Norsk Vann og leder i NITO Studentene, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

TREKLØVER: MDG har nå tre poster i byrådet i Oslo; byutvikling, miljø og finans, henholdsvis Hanna Marcussen, Lan Marie Nguyen Berg og Einar Wilhelmsen, der sistemann er ny. Foto: Heidi Schei Lilleås (Nettavisen)

I kommende periode vil byrådet bestå av disse personene:

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester og sjef for Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid Robert Steen (Ap)

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap)

Byråd for byutvikling Hanna Elise Marcussen (MDG)

Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap)

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold Omar Samy Gamal (SV)

Deler byrådsområde i to

Nytt er at byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid består, men deles i to byrådsområder. Det blir ett byrådsområde for helse, eldre og innbyggertjenester og ett for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Byrådsområde for arbeid, sosiale tjenester og mangfold omfatter tjenester innen arbeid, bolig og velferd, NAV, rusfeltet, boligsosialt arbeid, barne- og ungdomsarbeid, flyktninger, integrering og mangfold, hjelpemiddelformidling, tilrettelagt transport og virksomhetsstyring av Velferdsetaten, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune.

Videre omfatter byrådsområde for helse, eldre og innbyggertjenester helse- og sosialtjenester, slik som sykehjem, dagsenter, helsehus, tannhelse, hjemmetjenester, rehabilitering, psykisk helse, tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og virksomhetsstyring av de femten bydelene, Helseetaten og Sykehjemsetaten. I tillegg skal ansvaret for digitalisering overføres fra Byrådsavdeling for finans.

Raymond Johansen (Ap) og den rødgrønne koaisjonen utvider byrådet fra åtte til ni medlemmer og får inn tre nye. Foto: (Nettavisen)

Utvider byrådet

TV 2 meldte allerede tirsdag at byrådet i Oslo utvides og at MDG får tre byråder. Det viste seg å være riktig. Ny mann på laget er altså Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG.

Byråd i inneværende periode består av åtte personer. Byrådsleder er Raymond Johansen (Ap). Videre er det byråd for miljø- og samferdsel - Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for eldre, helse og arbeid - Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for næring- og eierskap - Marte Scharning Lund (Ap), byråd for byutvkling - Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for oppvekst og kunnskap - Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for finans - Robert Steen (Ap) og byråd for kultur, idrett og frivillighet - Rina Mariann Hansen (Ap). Ap har altså fem poster, MDG to og SV én. SV har også ordføreren - Marianne Borgen.

Onsdag presenterer Raymond Johansen (Ap) og hans rødgrønne koalisjon det nye byrådet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Støtte fra Rødt eller Venstre?

Det nye byrådet mangler to mandat for å sikre flertall:

- Det vi vet, er at vi skal behandle et budsjett i desember, og det trenger man flertall for. Rødt kommer til å kjempe for våre saker og gjøre det vi kan for å få gjennomslag, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud til Nettavisen.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke sier at han synes den nye plattformen virker lovende.

- Byrådet har ikke flertall alene. Venstre skal være konstruktive og gjøre det vi kan for å få til mest mulig grønn og liberal politikk for byen, sier Bjercke.

Senere onsdag, klokka 15, er det konstituerende møte for nytt bystyre.