Her er det snø lørdag morgen - men nå blir det varmere

Får vi 20 grader noen steder fremover?

De neste to ukene er det høstferie for mange. I store deler av Sør-Norge starter den på papiret mandag.

For mange av dem som allerede har dratt på fjellet var det snøfylt i høyden lørdag morgen. Bildet under er fra Gaustatoppen, og ble lagt ut på Gaustabanens Facebook-sider lørdag morgen.

– Minus 3 grader, 16 m/s vind og snøvær på toppen i dag, melder siden.

SNØ: – Jeg hadde jo håpet at det ikke skulle komme før etter høstferien. Men det skaper ingen problemer for oss, sier daglig leder for Gaustabanen, Halvor Haukaas til Telemarksavisa. Foto: (Gaustabanen)

24 timer tidligere var det helt annerledes:

VINDSTILLE: Fredag morgen var det helt annerledes på Gaustatoppen. Foto: (Gaustabanen)

Snøfall enkelte steder til tross, temperaturene har ikke vært spesielt lave med tanke på at det nærmer seg oktober:

– Det har vært en del skyer, så det har ikke vært kjempelav temperatur på natten, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe til Nettavisen, men legger til:

– Det har vært litt lokal frost i Innlandet og Nord-Norge. I Sør-Norge må man litt opp i høyden for å finne minusgrader. Nedbøren i natt kom som snø et stykke opp i fjellet, sier Alsvik Walløe.

På vei til sitt kontor i Oslo har han likevel selv kjent på de småkjølige temperaturene lørdag morgen, også på havnivå:

– Her er det jo bare åtte grader. Så det er jo kjølig - den første skikkelige høstdagen føles det ut som, sier Walløe.

SNØ: Slik ser det ut ved Valdresflya lørdag morgen. Foto: (Statens vegvesen)

Les også: Farevarsel om mye vind og nedbør i Sør-Norge – politiet ber båteiere sikre båtene

Kulden vil likevel ikke vare, lover han:

– Det vil bli mildere i dagene som kommer, dette er den kjøligste dagen i overskuelig fremtid. I dag blir det maks 10 grader i Oslo, men i dagene fremover vil vi nok se opp mot 15 grader, men det kommer an på hvor mye solskinn vi får. Hvis solen stikker frem for eksempel i Østfold kan det fort bli opp mot 17-19 grader her mandag.

Mesteparten av nedbørsskyene på Østlandet fikk tømt seg i natt, forteller Walløe:

– Det er ikke så mye igjen, men fremdeles kan man få bittelitt nedbør Østafjells på starten av dagen søndag.

SNØDEKT: Mellom 10-15 centimeter snø ved Vasstulan i Uvdal kommune. Foto: Sindre Ånonsen

Les også: Meteorologen advarer: - Skal du hit på høstferie, må du være obs

Resten av landet slipper billigere unna:

– I morgen blir det generelt oppholdsvær over nesten hele landet. Vestlandet får for eksempel fine temperaturer fremover. De varmeste stedene kan det nærme seg 20 grader i morgen og på mandag.

Les også: Forventer køer og dårlig føre: - Skift dekk om nødvendig

Den milde luften blåser også lengre nordover i landet, spesielt i Midt-Norge, mens meteorologene på Twitter melder om at det kan bli kaldt lengst nord i landet natt til søndag:

– Her blir det frost i indre strøk, både i Troms og Finnmark, men også her blir det mildere i dagene som kommer. Nord-Norge får egentlig det beste været i neste uke, sammen med Midt-Norge, avslutter Walløe.