Her er elektriske sparkesykler forbudt: 7-åring ble påkjørt og drept av en buss

Selskapene bak de elektriske sparkesyklene bruker millioner av kroner på lobbyvirksomhet, men kommer seg ikke på gaten i New York.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): De elektriske sparkesyklene flommer nå utover Oslo og mange andre storbyer i Europa.

I USA finnes de også i hopetall, men akkurat i New York, landets største og tettest befolkede by, er det populære fremkomstmiddelet forbudt.

500 dollar i bot

Her i New York City risikerer man bøter på 500 dollar, ca 4300 kroner, og samtidig få den konfiskert, om du kjører rundt på en elektrisk sparkesykkel.

Ifølge New York Times er lovgiverne bekymret for at de elektriske sparkesyklene er altfor farlige for Manhattan, fordi stedet vrimler av biler og fotgjengere.

Da Nettavisen besøkte New York i pinsehelgen, var det knapt nok en elektriske sparkesykkel å se på Manhattan, noe som sto i svært stor kontrast til Austin Texas, som Nettavisen besøkte i mars i år, der tusenvis av av slike kjøretøy var satt ut i gatene.

Svært få bruker hjelm

En studie publisert nylig fra nettopp Austin viser at nesten halvparten av de 190 personene som ble skadet i ulykker med elektrisk sparkesykkel fikk hodeskader.

Den samme undersøkelsen viste at under en prosent av dem hadde på seg hjelm og at nesten en tredjedel hadde drukket alkohol. Les hele undersøkelsen her (PDF).

På mandag denne uken omkom for øvrig en 25 år gammel mann på en elektrisk sparkesykkel da han kolliderte med en lastebil i Paris, ifølge NTB.

Shevon Bethea (7) var ute på sin elektriske sparkesykkel av typen E300 i Bronx i New York i mai 2018, da han ble påkjørt og drept av en buss. Foto: Produsent/Bethea-familien

7-åring påkjørt og drept

I mai i fjor sjokkerte dødsfallet til syv år gamle Shevon Bethea innbyggerne i New York.

Den lille gutten ble påkjørt og drept av en buss mens han var ute på sin sparkesykkel i Bronx.

Ifølge Daily News var Shevons ti år gamle bror, DiShawn, vitne til ulykken.

NY Times skriver at gutten kjørte en elektrisk sparkesykkel av typen E300, da han han ble påkjørt. Sparkesykkelen ble knust og deler av den ble spredt utover gaten.

Slik så det ut på ulykkesstedet etter hendelsen:

Avisen skriver at sjåføren ikke har blitt tiltalt etter ulykken, men NY Times skriver også at de offentlige myndighetene ikke tror at byen er klar for dette fremkomstmiddelet.

Men det betyr ikke at selskapene bak, har gitt opp.

Mye lobbyvirksomhet

Ifølge tall avisen har hentet inn brukte flere av selskapene som produserer og selger elektriske sparkesykler, som Bird og Lime, totalt 475.000 dollar, over fire millioner kroner, på lobbyvirksomhet i New York de fire første månedene i år for å få dem legalisert.

Men makta i NY ser ikke ut til å la seg påvirke. Ordfører Bill de Blasio, en demokrat som også har kastet seg inn i presidentkampen, har tidligere uttalt at han svært lite til overs for de elektriske sparkesyklene.

En annen mektig demokrat Liz Krueger, senator fra Manhattan, er tydelig på at en legalisering ikke har støtte i byen. Hun forteller at hun nylig holdt på å bli kjørt ned av en ti år gammel gutt som var rundt og kjørte.

- Jeg tror ikke det er noen plass for dem på Manhattan, sier hun.

- Politiet håndhever ikke forbudet

En som har trosset forbudet, er Sarah M. Kaufman, professor ved New York University.

Kaufman forteller at hun ofte ser elektriske sparkesykler på Manhattan og at hun selv har prøvd en Bird-scooter som hun fikk låne av selskapet sitt, uten at hun havnet i trøbbel.

- Jeg har kjørt forbi politiet og de har ikke sagt noe. Det ser ikke ut til at det er et forbud de håndhever.

75 skadd i april og mai

I forrige uke meldte NTB at 75 personer ble skadet som følge av fall på elektrisk sparkesykkel i april og mai, ifølge skadelegevakten i Oslo, noe som utgjorde 1,2 skader per døgn.

Det er flest menn som har blitt skadd. Til sammen har 48 menn og 27 kvinner fått skader. Gjennomsnittsalderen er 29 år. Tallene gjelder alle elsparkesykler, også de i privat eie.