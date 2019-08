Her er Greta Thunberg i NY: - «Give 'em hell», Greta!

Den 16 år gamle svenske miljøaktivisten Greta Thunberg har kommet New York til stormende Twitter-jubel.

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag ettermiddag ankom den verdenskjente miljøkrigeren Greta Thunberg endelig utkanten av New York om bord i den høyteknologiske seilbåten Malizia II, etter å ha seilt over Atlanteren i 14 dager.

Les også: Greta Thunberg hylles og latterliggjøres

16-åringen er invitert til å delta på et klimatoppmøte 23. september i forbindelse med FNs hovedforsamling, men sa i utgangspunktet nei fordi hun ikke ville fly av miljøhensyn. I stedet bestemte hun seg for å ta seilbåten over til USA.

Den 15 år gamle jenta ankom utkanten av New York allerede ved 13-tiden norsk tid, men har måttet vente ved Coney Island, syd i Brooklyn, på både passkontroll og på riktig tidevann.

Og onsdag ved 20/21-tiden norsk tid legger båten endelig til kai på vestsiden av Manhattan, North Cove Marina, hvor også Nettavisen skal være til stede.

Det er også store deler av verdenspressen, inkludert de store nyhetsbyråene som AP, Reuters, AF og EPA.

Thunberg er ventet å holde en pressekonferanse på stedet kort tid etter ankomst.

Ved 13-tiden norsk tid ankom Greta Thunberg utkanten av New York. Seilbåten ligger nå ved Coney Island, syd for Manhattan. Båten er ventet inn til selve Manhattan først med 2o/21-tiden på grunn av passkontroll og tidevann. Foto: Twitter/@GretaThunberg

- Give them hell, Greta!

Etter at hun kom til utkanten av New York, har hilsninger strømmet inn til henne Twitter-konto. Se flere av dem under.

Fem flyr over for å hente båten

For litt over en uke siden skapte det debatt da det ble kjent at fem personer flyr til USA for å hente Thunbergs båt og seile den hjem igjen.

Når båten er fremme i New York, skal den nemlig seiles hjem til Europa igjen av mannskaper som flys over Atlanteren.

Talsperson Holly Cova for Malizia II avviste påstanden overfor avisen og hevdet at turen er klimanøytral. Hun forklarte at turen til New York ble organisert på kort varsel og at som et resultat av det, må to personer fly til USA og seile båten tilbake til Europa.

– Vi har bare én båt, så de kan ikke seile over for å møte dem. Totalt fire personer vil seile båten tilbake. Det er logistiske valg som Team Malizia har tatt, uttalte Cova, og la til at verden så langt ikke har funnet ut hvordan man kan krysse et hav uten å sette karbonavtrykk.

Blir forsøkt latterliggjort

Til tross for mye ros, er Thunberg også blitt forsøkt latterliggjort.

En av dem som prøver på dette, er Julia Hartley-Brewer, en britisk TV-personlighet og spaltist i flere aviser i Storbritannia.

I en Twittermelding denne uken gjør hun narr av Thunberg frid hun har en plastflaske om bord på båten:

- Erm, er ikke det en engangsflaske av plast helt bak deg? Er det så vanskelig å følge opp det økokrigerne sier vi får og ikke får lov til å gjøre i disse dager . . . skriver Hartley-Brewer.

Til tross for mye ros, er Thunberg også blitt forsøkt latterliggjort. En av dem som prøver på dette, er Julia Hartley-Brewer, en britisk TV-personlighet og spaltist. Foto: Twitter

TV-personligheten får derimot motbør for sitt forsøk på å latterliggjøre 16-åringen.

- Hun er på en båt i Atlanteren. Hvor tror du ferskvannet kommer fra? Tror du ikke kanskje de gjenbruker disse flaskene siden de er enklere å drikke fra på en liten båt som beveger seg? Yeesh, skriver en person på Twitter.

Skal ta tog og buss til Santiago i Chile

Greta Thunberg, faren hennes Svante og filmskaperen Nathan Grossman reiste fra den britiske byen Plymouth onsdag forrige uke sammen med kapteinene Pierre Casiraghi og Boris Herrmann.

Overfarten var beregnet å ta to uker. Konkurranseseilbåten på 60 fot er bygget for høy fart – og ikke for komfort.

Toalettet består av en plastbøtte – kombinert med bionedbrytbare poser som kan kastes til sjøs. Det er heller ikke senger om bord, men smale køyer. Menyen består av frysetørrede pakker med vegan-retter.

Etter klimamøtet i New York planlegger Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile, for å delta på klimakonferansen COP 25 som pågår der mellom 2. og 13. desember.

Denne reisen kan også bli strabasiøs, ettersom det er så som så med buss- og togforbindelse i Mellom- og Sør-Amerika.

Den svenske tenåringen har fått stor internasjonal oppmerksomhet etter å ha startet protestene som kalles skolestreik for klimaet.