Her er «hatvideoen» Greta Thunberg vil at du skal se

Humorvideo med Greta Thunberg-mobbere er sett over 11 millioner ganger.

NEW YORK (Nettavisen): Greta Thunberg har hatt en helt spesiell uke: Forrige fredag deltok over fire millioner mennesker i klimademonstrasjoner verden over, og på mandag holdt hun en tordentale i FN som ble hørt og sett verden rundt.

Den 16 år gamle klimaaktivisten har fått masse ros for sin tale, men har også høstet mye kritikk og er blitt møtt med både sjikane og påstander om at hun er mentalt syk.

Greta Thunberg fant videoen så bra at hun selv delte den på sin Twitterkonto. - Hang in there! Help is available, skriver hun på Twitter.

Tidligere denne uken slo hun også tilbake mot alle haterne i en post på Facebook og på Twitter.

På Twitter har hun nå delt en humorvideo fra den australske TV-kanalen ABC som nå går sin seiersgang på både Twitter og Facebook.

Videoen er på Twitter alene sett over 11 millioner ganger.

Den viser en serie innringere som plukker opp telefonen og ringer «The Greta Thunberg Helpline» for å få ut sin frustrasjon overfor den 16 år gamle jenta.

Greta Thunberg fant videoen så bra at hun selv delte den på sin Twitterkonto.

- Hang in there! Help is available, skriver hun på Twitter.

Se hele videoen her:

Demonstrasjoner over hel verden

Greta Thunberg befinner seg på fredag i Montreal, Quebec, Canada, hvor hun deltar på en klimastreik med tusenvis av andre barn og ungdommer.

Demonstrasjonene pågikk over hel verden fredag, og bare i Italia deltok over 1 millioner personer.

Se video fra Bologna her:

Greta Thunberg befinner seg på fredag i Montreal, Quebec, Canada, der hun deltar på en klimastreik med tusenvis av andre barn og ungdommer. Foto: MARTIN OUELLET-DIOTTE / AFP / AFP

I Sverige var det demonstrasjoner på over 100 steder – fra Kiruna til Malmö fredag, ifølge NTB.

Se video fra Stockholm her:

I Oslo var det fredag en relativt liten demonstrasjon. Rundt 350 personer møtte opp i regnværet foran Stortinget, ifølge arrangøren.

Det er en sterk nedgang fra 30. august, da det ble anslått 4.000-5.000 frammøtte. I mars streiket anslagsvis 40.000 skoleelever i hovedstaden med krav om en annen kurs i klimapolitikken.

