Her er kandidatene til Nobels fredspris 2019

304 kandidater er nominert til den prestisjetunge prisen. Her er noen av de heteste navnene.

Fredag klokken 11.00 proklamerer nobelkomitéleder Berit Reiss-Andersen årets Nobels fredspris på Nobelinstituttet i Oslo. Som alltid er det knyttet stor spenning til hvem som får den gjeve prisen. Se direktesending fra klokken 11 øverst i saken.

- Jeg tror ikke det er andre priser innen fred og sikkerhet som får denne typen global interesse, til og med før den blir kunngjort. Det er helt unikt, sier SIPRI-direktør Dan Smith til Nettavisen.

Fra venstre: klimaaktivist Greta Thunberg, Etiopias statsminister Abiy Ahmed og Hongkong-aktivist Nathan Law Kwun-chung. Foto: (AFP/Reuters/VOA)

Klimaaktivisten Greta Thunberg er på alles lepper. 16-åringen er bookmakernes favoritt, men også flere eksperter mener skolejenta har en reell sjanse til å få prisen.

Enkelte spekulere på at hun vil måtte dele prisen med en miljøorganisasjon, som for eksempel Youth for Climate Action.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed er også en het kandidat. Han vil i så fall hedres for innsatsen med å innføre demokratiske reformer i hjemlandet.

Institutt for fredsforskning (PRIO) har laget en shortlist over hvilke kandidater de mener er verdig årets fredspris. PRIO topper shortlisten med tre unge fredsaktivister: Hajer Sharief (Libya), Ilwad Elman (Somalia) og Nathan Law Kwun-chung (Hongkong). PRIO utelukker ikke helt at Greta Thunberg vil få prisen, men da i så fall på deling med noen andre.

Agnes Chow Ting og Joshua Wong Chi-fung er andre Hongkong-aktivister som nevnes i fredspris-sammenheng.

Control Arms Coalition (jobber for kontrollert våpenhandel), Reportere uten grenser (Reporters sans frontières) og Den internasjonale redningskomiteen (International Rescue Committee), samt Etiopias statsminister, er blant PRIOs foretrukne kandidater.

Verdens matvareprogram (WFP), som er underlagt FN, er en gjenganger som nevnes titt og ofte. WFP er verdens største humanitære organisasjon og tilbyr mat til millioner av trengende mennesker verden over.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er også en kandidat som dukker opp i ny og ne.

Pave Frans er også en gjenganger, men paven har ikke utmerket seg i like stor grad som tidligere år.

En pris som hyller bevaringen av regnskogen i Amazonas, trekkes også fram som en mulighet. Regnskogaktivisten Raoni Metuktire er ett navn som nevnes. Den brasilianske sjaman Davi Kopenawa Yanomami, er et annet navn. Han kjemper for urbefolkningens rettigheter.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern er på bookmakernes lister, som ble hyllet for håndteringen av terrorangrepet mot moskeer i Christchurch.

USAs president Donald Trump er nominert av Frp-politikere og amerikanske kongressmedlemmer. De mener han fortjener prisen for innsatsen overfor Nord-Korea, men samtalene om atomnedrustning på halvøya ligger fortsatt brakk.

Andre kjente nominerte kandidater er Wikileaks-grunnlegger Julian Assange og varsleren Edward Snowden. Mannen og varsleren bak Pentagon Papers, Daniel Ellsberg, blir også nevnt som en verding kandidat.