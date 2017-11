Her er kjøpene som viser at Oslo kommune har blåst opp boligprisene med ville budrunder og direktekjøp

Deltok i heftige budrunder - kan ha presset opp prisene med én million kroner.

Nettavisen har skrevet om hvordan Oslo kommune gjennom Boligbygg helt rutinemessig har kjøpt leiligheter til langt over takst og prisantydning.

Men Nettavisen kan nå avsløre hvordan Boligbygg har fått boligkjøp til å fremstå som om de gikk for prisantydning, selv om de i realiteten er et resultat av heftig budrunder og forhandlinger til langt over markedspris.

Fire leiligheter på rappen



I løpet av høsten 2016 kjøpte Boligbygg fire nesten identiske leiligheter i et bygg på Huseby i Oslo. Ifølge Boligbyggs egne salgslister gikk to av disse leilighetene for langt over takst, mens to av leilighetene gikk til prisantydning.

Nummer 1: Prisantydning 2,95 millioner - solgt 3,365 millioner

Nummer 2: Prisantydning 3,4 millioner - solgt 4,125 millioner

Nummer 3: Prisantydning 4,15 millioner - solgt prisantydning

Nummer 4: Prisantydning 4,2 millioner - solgt prisantydning

Den første leiligheten var den største på 48 kvm. Den hadde et nesten nyoppusset bad med påkostetede fliser og fremstår i prospektet som helt strøken. Leiligheten ble solgt ved en vanlig salgsprosess gjennom DNB.

Det er lite å utsette på standarden på den billigste av de fire leilighetene.

Det mest unormale her var at Boligbygg etter en kort budrunde fikk sitt bud på 280.000 kroner over prisantydning avslått av selger.

Nye bud kom ikke inn fra andre i budrunden, men Boligbygg fikk til slutt tilslaget etter at de høynet budet sitt til 415.000 kroner over prisantydning.

Budjournalen viser at Boligbygg måtte høyne sitt eget bud, etter at kjøper avslo bud langt over prisantydning.

Vill budkrig på leilighet med ødelagt bad



Leilighet nummer to er marginalt mindre enn den første (46 kvm), med tilsvarende planløsning. Prisantydningen ser ut til å være satt basert på salgssummen til første leilighet som Boligbygg kjøpte.

Dette til tross for at badet er vesentlig mindre påkostet, og at både takst og bilder viser at badet har betydelige fuktproblemer.



Takstmannen gir badet lavest mulig tilstandsvurdering, noe som kan bety total rehabilitering.



BAD-SAMMENLIGNING: Badet til venstre tilhører første omtale leilighet - mens badet til høyre tilhører andre leilighet. På det andre er det vesentlig billigere interiør og fuktproblemer som ifølge takstmann har mest alvorlige tilstandsgrad.

Også denne leiligheten selges i vanlig salgsprosess gjennom eiendomsmekler, denne gangen gjennom Erik Hofland hos Sem & Johnsen. Det ødelagte badet legger ingen demper på kjøperne: Det ender i en voldsom budkrig mellom Boligbygg og et ungt par.

17 ganger legger Boligbygg inn et høyere bud enn paret, og i nesten alle tilfellene øker de budet umiddelbart etter at det kom et motbud.

Budjournalen viser at Oslo kommune ikke var villig til å gi seg.

Det hele ender med at det unge paret gir seg når Boligbygg legger inn bud 725.000 kroner over prisantydningen.

Dette til tross for at Boligbyggs kommunikasjonssjef tidligere har uttalt at Boligbygg ikke deltar i de heftigste budrundene.



Kjøper to leiligheter som egentlig ikke er til salgs - prisen er enda høyere



De to neste leilighetene på listen er solgt gjennom samme eiendomsmegler, men ingen av leilighetene ble lagt ut på det åpne markedet.

Som i andre saker der meglere på vegne av Boligbygg har gått rett på eiere som ikke skulle selge leiligheten, er det i disse sakene laget svært lettvinte, digitale prospekter uten bilder.

Les også: Oslo kommune kjøpte fire leiligheter som ikke var til salgs



Begge leilighetene ble solgt til «prisantydning» uten at noen andre har lagt inn bud. I begge tilfeller er både totalprisen og prisen per kvadratmeter enda høyere enn etter den ville budrunden på leiligheten med skadet bad.

Eiendomsmegler Erik Hofland i Sem & Johnsen.

Eiendomsmegler Erik Hofland i Sem & Johnsen bekrefter at leilighetene ble solgt direkte til Oslo kommune:

- Vi fikk i oktober 2016 i oppdrag å selge en bolig i Stasjonsveien 69. Boligen ble markedsført og solgt langt over prisantydning. Budrunden hadde tre deltakere, hvor Oslo Boligbygg vant budrunden og fikk kjøpt boligen til høyeste bud, sier Hofland til Nettavisen.

- Etter salget ble jeg, som normalt i gode salg, kontaktet av flere naboer som spurte om endelig salgspris. De uttrykte ønske om å selge sine boliger, dersom de kunne realiseres til tilsvarende prisnivå. På bakgrunn av dette signerte vi oppdragsavtale, innhentet dokumentasjon og utformet salgsmateriell, og tilbød boligene til Oslo Kommune som hadde vist størst betalingsvilje i nylig gjennomførte transaksjon. Resultatet ble at det hhv den 17/11 og 29/11 ble inngått avtaler om kjøp av ytterligere to seksjoner, av tilsvarende størrelse og standard, og til tilsvarende priser som nylig var dokumentert markedspris knyttet til første transaksjonen.

Prisene stupte med én million da Boligbygg ikke lenger presset prisen



Boligbygg har lenge hevdet at deres aktivitet på boligmarkedet ikke har vært pressende på prisene, men i bygården på Huseby det tydelig hva som skjedde da Boligbygg ikke lenger var en del av budrundene.

Rett over nyttår ble en ny leilighet lagt ut for salg i bygget:

Da var prisantydningen 2,85 millioner kroner - 1,35 millioner lavere enn hva Boligbygg betalte før nyttår.

Leiligheten ble solgt godt over takst, men likevel rundt 700.000 kroner billigere enn hva Oslo kommune var villig til å betale en måned tidligere.

I august i år ble det solgt to leiligheter i samme størrelse som Boligbygg kjøpte. Denne gangen var salgsprisen 3,1 og 3,15 millioner kroner - over én million kroner lavere enn Boligbyggs kjøp et halvt år tidligere.

Vil ikke svare på spørsmål

Nettavisen har stilt flere spørsmål til Boligbygg om disse kjøpene, men har ikke fått svar på disse spørsmålene.

- Det pågår for tiden granskning der man arbeider med å få alle fakta på bordet. Av hensyn til det pågående granskningsarbeidet kan ikke Boligbygg kommentere spørsmålene dine ytterligere på det nåværende tidspunkt, sier Anine Johnsen i Boligbygg til Nettavisen.

