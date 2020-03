Her er kommunene som har innført lokale karanteneregler - Træna har landets strengeste

På øykommunen Træna på Helgeland får kommunalt ansatte ikke lov til å forlate de tre bebodde øyene.

Tiltaket ble innført etter et møte i kommunens kriseledelse søndag og gjelder til 13. april, melder NRK.

Rådmann Liv-Hege Martinussen begrunner tiltaket med at de er redde for at noen tar med seg smitte hjem etter påskeferie.

– Vi ligger langt til havs og har ingen som kan komme og hjelpe oss. Vi har én lege, få sykepleiere og flere sårbare, eldre på sykehjemmet.

– Dersom matbutikken må stenge, har vi ikke tilgang på mat heller, legger rådmannen til.

Disse kommunene fra Trøndelag og nordover har inntil videre utformet sine egne karantenebestemmelser:

Karantene for alle som kommer utenfra:

Rennebu/Trøndelag

Vardø/Troms og Finnmark

Karantene for alle sør for Dovre:

Orkland, Frøya, Smøla/Trøndelag

Breian, Saltdal, Gildeskål, Bodø, Narvik, Evenes, Gratangen, Lødingen, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Hadsel, Sortland, Øksnes/Nordland

Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Gratangen, Nesseby, Berlevåg,/Troms og Finnmark

Karantene for alle som kommer sør for Nordland:

Rana, Hemnes, Meløy, Sørfold, Fauske, Hamarøy, Steigen, Vågan, Bø, Andøy,/Nordland

Lavangen, Salangen, Bardu, Kautokeino, Tana, Sør-Varanger/Troms og Finnmark

Karantene for alle utenfor Gamvik / Lebesby:

Gamvik, Lebesby /Troms og Finnmark

Karantene fra alle utenfra i Norge unntatt Helgeland:

Dønna, Vega, Bindal, Brønnøy, Vevelstad, Grane, Vefsn, Sømna, Leirfjord/Nordland

Træna i Nordland har i tillegg innført utreiseforbud for ansatte i kommunen.

Andre karantenekommuner

Båtsfjord i Troms og Finnmark har karantenebestemmelser for alle utenfor Øst-Finnmark

Vardø i Troms og Finnmark har karantene for alle utenfra

Vadsø har karantene for alle utenfor Gamle Finnmark

Høie: - Kommunene har hjemmel

Mandag svarte helseminister Bent Høie (H) dette på Nettavisens spørsmål om sentrale myndigheter burde vært enda tydeligere overfor kommuner som - tross klare råd - fortsetter å holde seg med lokale karanteneregler:

- Vår anbefaling er helt klart ikke å ha lokale karanteneregler, men så anerkjenner vi at kommunene har hjemmel i dagens smittevernlov til å ha lokale karanteneregler. Veilederen sier mye om hvordan disse skal være for å unngå og ramme det lokale næringslivet. Vi skal prøve - i denne vanskelige situasjonen - å få mest mulig av hjulene til å gå. Det oppfatter jeg at kommunene er enige i, og gjennom KS, LO og NHO er vi blitt enige dette. De kommunene som nå velger å ha lokale regler velger nå stort sett å følge veilederen. Dermed blir utfordringene for næringslivet fortløpende løst, og veldig mange steder er de løst, sier Høie.