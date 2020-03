Her er koronamaskinen som kan teste deg

Slik fungerer supermaskinen.

I Norge er rapportert 73.089 testet for koronavirus (SARS-CoV2), viser tall fra FHI.

Cirka fire prosent av de som er testet, er smittet med koronavirus.

På fredag fikk Ullevål universitetssykehus én av to nye supermaskiner, Cobas 6800, som skal gjøre det mulig å teste 2880 personer hver dag.

Bioteknologigiganten Roche har produsert de nye testmaskinene, som har følgende fordeler:

Diagnostikk blir enklere og mer automatisert, noe som sparer ressurser i helsevesenet.

Testkapasiteten blir nesten tidoblet, noe som gir raskere svar til flere.

Kapasiteten kan økes ved å bestille flere maskiner på kort varsel.





Nettavisen har vært i kontakt med Ullevål sykehus med spørsmål om å få se maskinen, men fordi det er besøksnekt, har de sendt oss bildene fra innsiden.

- Bør du teste deg?

Det er et evig tema hvem som bør testes. WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes.

Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall, og så langt har 96 prosent fått negativt prøvesvar.

Cobas 6800 er en hurtigutviklet testløsning som kjøres i maskinen. Foto: (Roche Diagnostics)

Disse gruppene bør ifølge FHI prioriteres for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

Har behov for innleggelse.

Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.

Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).

Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).

Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).





