Her er kysset det farligste

Når et kyss kan få deg arrestert.

Når man snakker om Iran, tenker man ofte på strenge revolusjonsgardister, religiøse fanatikere, folk som blir pisket for å ha drukket, moralpoliti, sanksjoner og sivile protester.

Men Iran er også et land, hvor sekulære borgere kjemper daglig kamp mot det religiøse styret for å leve et fritt og spennende liv. Dessverre kolliderer den verdenen ofte med myndigheters begrensninger på borgere.

Les også: Hijab og kvinnekamp

Fengslende kyss

På tirsdag eksploderte nyheten om arrestasjonen av den berømte iranske parkouristen (klatreren) og artisten Alireza Japalghi.

Han ble arrestert for å ha publisert et klipp av seg selv på sosiale medier. På klippet dingler han på toppen av en skyskraper i Teheran mens han kysser en lettkledd kvinne.

Det første man tenker på når man ser klippet er å være bekymret for at de skal falle. Det er slik frie borgere tenker.

Les også: Bunad og hijab: Møtt med komplimenter, applaus og slengkyss

Men for paret står faren like mye i å bli arrestert for å dele filmen, siden filmen blir sett på som umoralsk etter landets strenge religiøse koder.

Instagram-kyss endte med fengsel

Klippet heter Teherans soloppgang og ville kanskje gått viralt i et fritt land. Men for Alireza og kvinnen er filmen blitt en kilde til trøbbel. For i Iran er et kyss i offentlighet umoralsk og farlig.

Se klipp i videovinduet øverst.

Når kyss blir til politikk, og politikk blir til kyss, da er det all grunn til å bli bekymret.

Han er arrestert og blitt spurt om å avsløre jentas identitet.

Det er alt vi vet så langt.

Her kan du lese flere innlegg av Mina Bai.