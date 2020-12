Her er livet som normalt igjen

Åpne kaféer, 30 grader og sommer - men du kan ikke dra dit.

Siden koronapandemien startet for alvor, har Australia kun sluppet inn sine egne statsborgere og personer med permanent opphold. Alle innreisende må også tilbringe 14 dager i karantene før de får gå fritt rundt.

Det har ført til at smitten er så godt som borte. I snitt har 9,4 personer blitt smittet per dag den siste uken, og tallene har vært omtrent like lave siden midten av september. Landet har strenge regler der det oppstår lokale smitteutbrudd, men i regionene med lav smitte har man begynt å løsne opp på restriksjonene, blant annet i Victoria og New South Wales.

Nå tar TikTok-videoer som viser livet uten covid-smitte i Australia av på nettet.

På kjøpesentre, kaféer og transportmidler flokker folk seg sammen, svært mange av dem uten munnbind, selv om myndighetene fremdeles oppfordrer til å holde avstand, bruke munnbind når man reiser kollektivt og unngå store folkemengder.

Og reaksjonene på nettet lar ikke vente på seg, spesielt fra misunnelige amerikanere:

– Jeg kommer til å gråte meg i søvn i California i natt, skriver en bruker.

– Hvis bare USA hadde en bedre plan, skriver en annen.

– Bare ikke slipp amerikanere inn i landet deres, så går det bra. Landet vårt er en vits, skriver en tredje.

De «australske tilstandene» fører til ulike reaksjoner blant deres egne landsmenn:

– Som Sydney-beboer må jeg bare si … Vi kunne ha brukt munnbind og holdt avstand LITT lengre … Jeg er bekymret for en ny smittebølge rundt juletider/nyttår, skriver en bruker.

– I Perth har der vært som dette siden mai, haha. Fint å se at alle har det bra nå!

