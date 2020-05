Her er livet vendt tilbake til normalen etter korona

Etter at engasjementet steg til dramatiske høyder i mars, er livet vendt tilbake til normalen på sosiale medier i april.

Kanskje er det å slå inn åpne dører, men aldri har folk "likt og delt" så mye som da oppstyret rundt korona var på sitt høyeste.

I mars nærmet det totale engasjementet seg 32 millioner (antall likerklikk, kommentarer og delinger), nesten dobbelt så høyt som en gjennomsnittlig måned. I april har livet på sosiale medier vendt tilbake til normalen, med litt over 18 millioner.

Tallene i april er til og med lavere enn i januar og februar - men noe høyere enn i april i fjor.

Koronaviruset og alle - tiltakene gjorde at engasjementet på sosiale medier eksploderte i mars. I april gikk det tilbake til normalen. Kilde: Storyboard/Helt Digital

Det er nettstedet Helt Digital som har hentet tallene fra analysetjenesten Storyboard.news.

Her kommer det også fra at det var helseminister Bent Høie som skrev den mest delte saken i april.

På en pressekonferanse 27. april brukte han tre minutter til å takke ungdommen for innsatsen under korona-epidemien. Han la ved et bilde av seg selv som russ, og hyllesten ble delt, likt og kommentert av hele 32 000 medborgere.

"Det er mange som har blitt takket for innsatsen denne tiden. Nå er det på høy tid at vi takker ungdommene våre. De har ofret mye", begynte Høie.

Hele talen kan du lese i Nettavisens omtale av saken samme dag, eller se i vidoen under.

Og for nerdene: I april ble det delt 160.454 artikler i Norge. Disse fikk i gjennomsnitt 177 likerklikk, delinger og kommentarer. Også dette representerer en nedgang til normalen, men setter Høies rekord på 32 000 i perspektiv.