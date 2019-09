Her er Oslos nye park til 6 millioner

Den nye parken er blitt bygget i ekspressfart. - Det er en gave til byens befolkning, sier Oslo Havn.

VIPPETANGEN (Nettavisen): Torsdag ettermiddag åpner Oslo Havn en ny park på 2500 kvadratmeter på Vippetangen i Oslo. Målet er å trekke flere folk til havneområdet.

- Det er et område som hadde behov for oppgradering, og vi ønsket at vi skulle få et bedre og flottere stopp for de som benytter seg området, så folk kan stoppe opp og nyte sjøen, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen til Nettavisen.

- Ferdig på 12 uker

Parken, som får navnet Gastenparken, ligger utenfor Oslo Havns hovedkontor på Akershusstranda 19, også kalt Skur 38. Dette er den tredje parken de åpner i Oslo i år.

BØLGE: I parken er det satt opp en ny treskulptur, som er bygget som en bølge som barna kan klatre på. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

I løpet av få uker har parken blitt bygget, og de færreste har nok fått med seg at det nå er blitt park på området som tidligere var en asfaltert plass.

- Dette har vi fått ferdig på 12 uker, så det er vi veldig stolte av. Vi har brukt seks millioner kroner, som en gave til byens befolkning, sier Mathisen.

Siden 1992 har skulpturen «Gasten», av den kjente kunstneren Per Palle Storm, stått alene på stedet. Nå omkranser den nye parken skulpturen.

GASTEN: Siden 1992 har skulpturen «Gasten», av den kjente kunstneren Per Palle Storm, stått på stedet alene. Nå omkranser den nye parken skulpturen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Det er også satt opp en ny treskulptur, som er bygget som en bølge som barna kan klatre på. I tillegg er det bygget toalett i parken, som det vil koste penger å bruke.

- Vi har oppgradert med massive benker, planter og lekeapparater, og har forskjønnet området betydelig, forteller havnedirektøren.

- Gjøre det attraktivt

Mathisen sier Oslo Havn, som er et kommunalt foretak i Oslo kommune, er opptatt av å få til et samspill mellom vanlig havnedrift og publikums interesser.

- Vi ivaretar det som har vært, og så gjør vi det mer tilgjengelig og mer attraktivt. Vi håper det vil bli attraktivt å gå langs havneområdet framover, sier han.

SITTEPLASSER: Det er bygget store krakker der folk kan nyte sol og sjøutsikt i parken. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han opplyser også at de har forsøkt å bevare litt av særegenheten på stedet, ved blant annet gjenbruk av brostein og bruk av litt røffe materialer.

Den nye parken ligger rett ved ferjekaia og cruiseskipene som kommer til Oslo, samt ved flere spisestedet ytterst på Vippetangen.

GRØNT: Det er også planter en del trær i den nye parken rett ved sjøen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Avduket av kongen

Kong Harald avduket Orlogsgasten i september 1992. Monumentet er reist med støtte fra veteranforeningen i marinen, private bidragsytere og organisasjoner.

- Gasten hedrer alle som gjorde tjeneste i fellesflåten under dansketiden i 1510 - 1814, og i Den kongelige norske marine fra 1814 til 1945. Det er årlig blomsternedleggelse foran Gasten på veterandagen og nasjonaldagen. Utenlandske marinebesøkende har alltid en blomsterseremoni ved monumentet, forteller Mathisen.

UTSIKT: Utsikten er det ingenting å klage på fra den nye parken. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Gasten ser utover havna på den såkalte Normandieplassen nedenfor Akershus festning. Navnet er til minne om D-dagen da de allierte gikk i land på Normandiekysten i Frankrike 6. juni 1944.

Her deltok også den norske marine, og en kopi av statuen ble derfor avduket i Normandie i Frankrike i 2004.