Her er Oslos nye trikk

Den første nye trikken har ankommet Oslo.

GREFSEN (Nettavisen): Den første av totalt 87 nye trikker har nå ankommet Oslo, og mandag blir trikken vist fram for både pressen og byens befolkning.

Presentasjonen skjer hos Sporveien i Grefsen vognhall for pressen klokken 10, og senere mandag ettermiddag skal Oslo kommune ha en digital framvisning på Facebook for resten av byen.

For ett år siden ble en modell av den nye trikken, uten hjul, avslørt i Oslo.

Innen 2024

Målet er at alle de nye trikkene skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024. Trikkevognene skal testes godt innen da, og når alle testene er godkjent, overtar Sporveien formelt prosjektet. Foreløpig er det produsenten av vognene som eier prosjektet.

Trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold. De vil få en blåfarge som er nærmest identisk med dagens trikkefarge.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), er til stede under mandagens trikkeframvisningen.

Toppsjefene i Ruter, Sporveien og Ruter vil også være til stede på arrangementet.

FOR ALLE: De nye trikkene skal være mer tilpasset funksjonshemmede. Foto: Jørgen Berge (Mediehuset Nettavisen)

Pris: 4,2 milliarder

Kostnadsrammen for trikkene er på 4,2 milliarder kroner.

Det er det spanske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA), som vant anbudet om å bygge dem.

Trikkene får navnet SL18, etter året de ble bestilt.

Bedre funksjonalitet

De nye trikkene er noe helt annet enn de nåværende trikkene vi ser i bybildet i Oslo, har Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien tidligere uttalt til Nettavisen. Han forteller at det vil være noen færre sitteplasser for å gjøre det enklere for bevegelseshemmede og folk med barnevogn å komme av og på trikken.

Det blir nemlig mye enklere for denne gruppen mennesker å reise med trikken.

- Nå kan man trille rett inn på trikken fra perrongen, så det blir enklere å komme på og av med rullestol og barnevogner, sa han.

Selv om det blir færre sitteplasser, skal ikke det gå på bekostning av antallet som kan reise med trikken samtidig.

- Det blir plass til flere folk. Ambisjonen vår er å doble antall reisende til 2030, sier han.

Nettavisen følger saken.