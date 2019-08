Her er plattformen hvor Philip Manshaus hentet inspirasjon: - Gir næring til hatet, sier forsker

Terrorsiktede Philip Manshaus var aktiv på nettfora som dyrker konspirasjonsteorier og hvor brukere oppmuntrer hverandre til innsats i den såkalte rasekrigen.

OSLO (Nettavisen): Nettsteder som 4chan, Nchan og inntil nylig 8chan er boltreplass for høyreekstreme ytringer og bilder. Det er helt åpne forum på det vanlige nettet, men med liten til ingen moderering. Her gir brukerne også ris og ros etter vold og terror. «Norway has the worst and best score», er én av kommentarene etter moskéangrepet i Bærum sist lørdag, en kommentar som sammenligner terrorangrepet og massakren 22. juli 2011 med drapet og terrorangrepet Philip Manshaus er siktet for.

- Dette er plattformer for diskusjon og posting av innhold. 4chan har anslagsvis 22 millioner brukere. Jeg har fulgt et underforum som heter Pol (Politically Incorrect). Det er en samlingsplass for høyreekstreme, særlig nå når 8chan er nede, sier forsker Cathrine Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitet i Oslo til Nettavisen.

Forsker Cathrine Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo. Foto: (Universitetet i Oslo)

- Tydelig inspirert

Nettavisens raske gjennomgang av noen av trådene på 4chan viser at konspirasjonsteoriene har god klangbunn her.

- Dette er en plattform for utforming og spredning av dypt rasistiske og konspirasjonsteorier og innhold. Det er et samlingssted for spredning av hvit overmakt-ideologi. En av hovedkonspirasjonsteoriene er at det finnes en bevisst plan om å erstatte den hvite rase, forklarer forskeren.

- Den nå draps- og terrorsiktede Philip Manshaus er tydelig inspirert av konspirasjonsteoriene, sier hun.

Varslet rasekrig

Thorleifsson har sett på noe av det innholdet 21-åringen selv skal ha postet i forkant av moskeangrepet. I én post lagt ut like før klokka 14 lørdag på Pol-forumet skriver én som angivelig er 21-åringen at tiden er inne for å starte en rasekrig, og det henvises til Brenton Tarrant som en inspirasjonskilde, høyreekstremisten som er siktet for masseskytingen i to moskeer i Christchurch på New Zealand i mars i år.

- Av det han har postet på nettet kan vi se tydelige høyreekstreme motiver. I en del av det han har postet ser vi han kledd som nynazist, og det er skrevet slagord som «RaHoWA 1488», som viser at han omfavner hvit overmakt-tankegangen, sier Thorleifsson.

«RaHoWa» står for Racial Holy War, mens 1488 er en kjent kode for tilhengere av hvit overmakt, der 14 kan henspille på et slagord fra stifteren av det amerikanske nazistpartiet, mens 88 kan referere til den åttende bokstaven i alfabetet, H, og stå for «Heil Hitler».

SIKTET FOR DRAP OG TERROR: Philip Manshaus sammen med sin forsvarer Unni Fries under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag. Manshaus er siktet for drapet på stesøsteren og for angrepet i Al-Noor-moskeen i Bærum, et angrep som ble stoppet av medlemmer i moskeen. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

- Inspirert av Christchurch

Thorleifsson mener Manshaus tydelig har vært inspirert av angrep mot minoriteter, som masseskytingen mot to moskeer i Christchurch, angrepet på Syngaogen i Poway 27. april og masseskytingen i El Paso i USA 3. august.

- Fiendebildene er overlappende og favner både muslimhat og antisemittisme. En utbredt antisemittisk konspirasjonsteori er at jøder vil bruke muslimer til å destruere den hvite rasen som ledd i planen for å oppnå verdensherredømme, forklarer Thorleifsson.

Hun har gått gjennom flere av postene Manshaus har lagt ut og diskusjonstrådene han har deltatt i. Alt innholdet knyttet til Manshaus er ikke verifisert, men bildet som danner seg er tydelig, ifølge forskeren.

Kommentarer som dette var å finne i tråden som omhandlet moskeangrepet i Norge. Flere brukere på Pol-gruppa på 4chan uttrykte skuffelse over at gjerningsmannen ble stoppet. Foto: Faksimile

- Har fått næring til hatet foran skjermen

- Vi vet at han har sittet foran skjermen og fått næring til hatet i dette transnasjonale nettsamfunnet hvor brukere oppmuntrer hverandre til «innsats i det virkelige livet» -det vil si voldshandlinger i den fysiske verden.

- Hvilken kobling ser du mellom ytringene på nettfora som dette og voldshandlinger som det Manshaus nå er siktet for?

- Mitt forskningsfelt er ideologien som ligger bak, men vi vet at all vold begynner med dehumanisering. Dehumanisering i form av rasistiske tråder og vitser kan minske empatien for andre mennesker. Men selv om du blir eksponert for dette tankegodset, er det et fåtall som går ut og handler. Det vi imidlertid ser, særlig etter massakren i Christchurch, er at det er flere hendelser hvor høyreekstremister setter seg i sammenheng med hverandre og blir tydelig inspirert av hverandre både i innhold og utførelse.

- Hvordan havner man i dette selskapet på for eksempel 4chan? Kan Facebook eller andre nettsteder være en vei inn?

- Det er mange veier inn, og en av disse veiene kan være hjulpet fram av algoritmer på YouTube som fanger opp din aktivitet og leder deg videre.

- Styrker følelsen av fellesskap

- Noen vil tenke at fora som dette vil gjøre at folk får lettet på trykket og at det nødvendigvis ikke er arnesteder for vold og terror, hva er din tanke om det?

- Svaret er at det er begge deler. For noen er det bare en form for underholdning der det handler om å være drøyest mulig. Når du over tid utsetter deg selv for en slik eksponering, kan det imidlertid forsterke følelsen av fellesskap. Du vil finne meningsfeller over hele verden. Du kan opptre anonymt, og foraene er ikke moderert.

- Du har tidligere pekt på at brukerne av disse nettforaene gir terrorister score etter angrep. Hvordan skjer det?

-Vi har sett at de evaluerer innsatsen. Mannen bak Christchurch-angrepet og Anders Behring Breivik hylles for eksempel, mens en av postene etter moskeangrepet i Bærum var at «Norway ha the worst and beste score» med henvisning til Manshaus og Breivik.

- Unge menn og gutter

- Denne subkulturen på høyreekstremistiske nettforum består i stor grad av ganske unge menn og gutter, mens på de andre mer breie plattformene, er det mer middelaldrene og eldre folk, sier Thorleifssons forskerkollega på Senter for ekstremismeforskning, f Lars Erik Berntzen ved Senter for ekstremismeforskning C-REX til Nettavisen.

- Hvilke faresignal skal foreldre være oppmerksomme på?

- De fleste av de tegnene man har sett i ettertid når personer har begått denne typen voldshandlinger, så er det ikke noen enkelttilfeller som skriker ut at her er det snakk om en som vil begå vold. Man kan først ha dannet seg et helhetlig bilde når man ser på historikken, oppvekst og den ideologiske radikaliseringen, sier Berntzen.

Han mener det er litt som å lete etter nåla i høystakken:

- Det er mange ungdommer som kan finne på å si veldig drøye ting en eller annen gang – uten at det kommer noe ut av det. Men man skal være mer oppmerksom og årvåken enn tidligere.

- Hvor mange nordmenn er aktive på disse høyreekstremistiske diskusjonsforumene?

- Det er vanskelig å få en oversikt. Helhetsinntrykket er at det er ganske få. Det er et aparte fenomen, og mye mindre enn den breie nettaktiviteten mot islam og innvandring. PST sier det er færre enn hundre.

