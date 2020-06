Her er politiet på dramatisk jakt etter svenske ranere i Oslo

Politiet i Oslo gir et unikt innblikk i hva som utspilte seg da to svenske ranere prøvde å komme seg unna et brekk i gullsmed Thune i fjor sommer. Nå er mennene dømt.

Ranerne av Thune gullsmed i Stortingsgata i Oslo, er dømt til flere års fengsel (les egen sak).

29. juli 2019 rygget en moped inn inngangen til gullsmeden Thune i Oslo.

To maskerte ranere hindret dermed skyvedørene fra å bli lukket og låst, før de truet ansatte og kunder i gullsmeden inn på et bakrom. Deretter slo de i stykker glassmontere og tok med seg klokker til fem millioner kroner.

Hele ranet ble filmet av gullsmedens overvåkingskamera, som også filmet at de to svenske statsborgerne truet to kunder og fire ansatte inn på et bakrom.

Før ranerne flyktet, avfyrte én av dem et skudd i taket. Deretter kjørte de avgårde på en scooter. I Stortingsgata la de ut såkalte «spanske ryttere» for å punktere politibilene som var på vei.

Dømt

Nå er de to mennene, som er født i 1989 og 1991, dømt for ranet. I forbindelse med rettssaken har politiet i Oslo offentliggjort videoen fra dashbordkameraet i patruljebilen som jaktet ned ranerne.

STOR KRAFT: De to ranerne brukte kubein for å stjele klokker og smykker fra gullsmeden. Foto: Politiet

Vilje til vold

Ved hjelp av vitnebeskrivelser på gjerningmennenes klesdrakt, utseende og hva slags redskap de brukte for å flykte, sendte politiet både patruljer til åstedet og i retning ranerne - kun få minutter etter at brekket startet.

En av politibilene kjørte ut fra Sentrum politistasjon, inn i Hausmanns gate og deretter inn i Maridalsveien mot Alexander Kiellands plass.

- Søke og ta kontroll, men vurdere området, hører man en av politifolkene si, idet sirene uler gjennom gatene.

Da hadde politiet allerede fått vite på radioen at de bevæpnede kriminelle kunne ha vilje til å utøve vold for å komme seg unna.

Jakten

Ved Kuba-parken fikk patruljen øye på mopeden med de to ranerne, på vei over fotgjengerfeltet og inn i parkområdet.

Her gikk politijakten på ranerne, etter at de ble oppdaget i gangfeltet som går over Maridalsveien ved Kuba-parken.

- Der er de, utbrøt en av politifolkene i bilen.

- Skal jeg kjøre på dem?

Scooteren satte fart inn på gangstien i parken, og politibilen bremset raskt på Maridalsveien, svingte inn i parken og fulgte etter ranerne. Her skal de to mennene ha kastet ytterligere spanske ryttere for å stanse forfølgerne.

- Skal jeg kjøre på dem? spurte sjåføren av patruljebilen.

- Jaja, kjør på dem, svarte en av de andre politimennene.

Like ved Aamodt Bru, som går over Akerselva, kjørte ranerne nesten på en mann med barnevogn. Han fikk kastet seg til side i siste liten, noe også politiet fikk med seg.

- Pass på! Pass på tredjepersonen, utbrøt politimannen i passasjersetet.

Deretter fortsatte jakten over broa, før ranerne prøvde å unnslippe opp en smal sti mot Foss videregående skole.

- Jeg skyter deg i huet!

Akkurat før de to mennene var i ferd med å komme seg unna opp den smale stien, krasjet politiet inn i mopeden. Politiet hoppet ut av bilen og fikk kontroll på ranerne som lå nede.

- Ligg i ro! Ligg i ro! Ligg i ro! Rører du den pistolen, så skyter jeg deg i huet, ropte en av politimennene.

Dermed var den dramatiske jakten på gjerningsmennene over, et snaut kvarter etter at skuddet hos gullsmeden ble avfyrt.

Dømt

Ifølge Dagbladet har mennene blitt dømt til fengselsstraffer på henholdsvis fire år og ti måneders fengsel, fire år fengsel og ett år og en måneds fengsel for en rekke ran på Østlandet.

Alle tre er frifunnet for noen av tiltalepunktene, men retten bemerker at hensynet til forretningene, ansatte, kunder og tilfeldig forbipasserende tilsier en streng reaksjon. Det fremgår også av dommen at skytevåpenet som ble benyttet, var en modifisert knallpistol med mindre skadeevne enn en pistol.

Erkjent straffeskyld

De to som ble pågrepet, erkjente straffskyld for ranet, som retten slo fast at var det mest alvorlige. Ifølge dommen skal de to ha fått med seg klokker fra gullsmeden til en verdi av over 6 millioner kroner.

De tre mennene nektet for de andre tiltalepunktene, som omfattet en rekke ran fra høsten 2018 til sommeren 2019, men ble dømt for et tilslag mot en minibank på Skjetten.

Advokat Ida Andenæs, som er forsvarer for mannen som ble dømt til fengsel i ett år og én måned, sier til Dagbladet at hennes klient ønsker å anke posten han er funnet skyldig i.

Forsvareren til mannen som ble dømt til fire års fengsel, advokat Øyvind Bratlien, sier at også hans klient kommer til å anke deler av dommen.

Det er ikke kjent om den tredje mannen vil anke dommen.