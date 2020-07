Her er reiserådene og karantenereglene som trådte i kraft 25. juli

Se hvor det er unntak fra karanteneplikten.

OSLO (Nettavisen): Hvilke reiseråd gjelder for nordmenn nå? Her får du oversikten.

Lørdag 25. juli gikk Spania fra grønn til rød status for nordmenn, mens Ungarn gikk fra rødt til grønt. I Sverige ble det åpnet for fire nye regioner; Östergötland, Örebro, Kalmar og Värmland. Fra før er regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne grønne i Sverige.

Se full oversikt på Folkehelseinstituttets nettsider om innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Alle som ankommer Norge fra utlandet skal være i hjemmekarantene i 10 dager, hvis ikke det er gitt unntak for det landet/området du kommer fra. Status for innreisekarantene for regioner i Norden og land i EU/EØS/Schengen er listet opp i en tabell fra Folkehelseinstituttet. Reglene trådte i kraft fra midnatt natt til 25. juli 2020.

Grønne land og regioner i Norden

Danmark er på grønn liste med samtlige regioner: Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Syddanmark, Grønland, Færøyene.

Regioner i Sverige på grønn liste: Blekinga, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland, Örebro, Östergötland.

Videre er hele Finland og Island på grønn liste.

Grønne land og regioner i EU/EØS/Schengen

Belgia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Ungarn, Østerrike.

