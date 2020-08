Her er reiserådene som gjelder fra 29. august - kun to gule regioner igjen i Sverige

Fra lørdag står kun Norrbotten og Sörmland i Sverige på gul liste for karantenefritak.

OSLO (Nettavisen): Fra lørdag 29. august strammer norske myndigheter ytterligere inn på reiseråd til et Europa preget av smittetall som igjen stiger.

Det blir innført krav om ti dagers karantene til Tyskland, Liechtenstein og de svenske regionene Kalmar og Västerbotten i Sverige.

Dermed krymper valgmulighetene ytterligere for nordmenn som vurderer Sverige-reiser. Kun to regioner gjenstår som gule, Norrbotten helt i nord og Södermanland (Sörmland) i øst, regionen like sør for Stockholm.

Fritt fram i Kiruna og Eskilstuna

Region Norrbotten omfatter byene Kiruna, Boden, Luleå, Piteå og Haparanda.

Region Sörmland omfatter byene Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Trosa, Nyköping og Oxelösund.

Sörmland ligger tett på Stockholms län, men hvis du lurer; den svenske hovedstaden og Stockholms län er fortsatt på den røde lista, og der ligger det ikke an til endringer. Det bekrefter FHI og Utenriksdepartementet overfor Nettavisen.

Nye regiontall

Folkhälsomyndigheten i Sverige presenterte torsdag ny regionstatistikk.

Norrbotten har siden pandemien startet registrert 1654 smittetilfeller, hatt 60 på intensivpleie og 88 døde. I uke 34 var det registrert 7 nye smittetilfeller. I uke 33 var tallet 24.

I Sörmland har det vært 2419 smittetilfeller totalt, 133 på intensivinnleggelser og 253 døde. I uke 34 ble det meldt inn 9 nye smittetilfeller. I uka 33 var tallet 17.

Verken Norrbotten eller Sörmland har hatt nye intensivinnleggelser eller koronadødsfall i disse to ukene.

PÅ GUL LISTE: Sörmland sør for Stockholm er sammen med Norrbotten de eneste områdene som er åpne for karantenefrie reiser for nordmenn. Tallene for uke 34 i region Sörmland viser ni nye registrerte smittetilfeller, ingen nye intensivinnleggelser og ingen nye koronadøde. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

Pålegges ti dagers karantene

Det er på bakgrunn av råd fra Folkehelseinstituttet at regjeringen har besluttet å endre reiserådene igjen fra 29. august. Alle reisende fra røde land og regioner som kommer til Norge fra og med 29. august blir ilagt ti dagers karantene.

I tillegg til Tyskland, Liechtenstein og flere regioner i Sverige og Danmark, fraråder Utenriksdepartementet reiser i EØS/Schengen-området som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Færøyene, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Kroatia, Kypros, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia og Østerrike.

Se FHIs liste.

- Ikke en oppfordring om å reise utenlands

Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt, påpeker Utenriksdepartementet. De ber derfor alle som vurderer å reise til utlandet, om å tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til.

«Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands», understreker departementet.