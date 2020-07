Hvilke reiseråd gjelder for nordmenn nå? Her får du oversikten.

OSLO (Nettavisen): Merk at norske helsemyndigheter betegner situasjonen som uoversiktlig og sier bildet «kan endre seg raskt».

Tirsdag varslet myndighetene en snarlig ny vurdering av Belgia, som per i dag står på grønn liste, og norske borgere i landet har fått SMS om å forberede seg. Da statusen for Spania var i ferd med å endre seg i forrige uke, gjorde myndighetene det samme.

De norske kriteriene for å plassere et land eller en region på grønn liste for karantenefri fritidsreise er at det er færre enn 20 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker vurdert på landnivå.

Nyhetsstudio: Siste nytt om koronaviruset og pandemien

Lørdag 25. juli gikk Spania fra grønn til rød status for nordmenn, mens Ungarn gikk fra rødt til grønt. I Sverige ble det åpnet for fire nye regioner; Östergötland, Örebro, Kalmar og Värmland. Fra før er regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne grønne i Sverige.

INNREISEKARANTENE: Kartet viser hvilke land som står på grønn og rød liste med reglene som trådte i kraft fra 25. juli. Endringer er varslet denne uken. Foto: (Folkehelseinstituttet)





Grønne og røde land

De norske reiserådene er som følger: Alle som ankommer Norge fra utlandet skal være i hjemmekarantene i 10 dager, hvis ikke det er gitt unntak for det landet/området du kommer fra. Status for innreisekarantene for regioner i Norden og land i EU/EØS/Schengen er listet opp i en tabell fra Folkehelseinstituttet. Reglene trådte i kraft fra midnatt natt til 25. juli 2020.

Land og regioner i Norden

Danmark er på grønn liste for norske reiseråd med samtlige regioner: Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Syddanmark, Grønland, Færøyene.

Regioner i Sverige på grønn liste: Blekinga, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland, Örebro, Östergötland.

Videre er hele Finland og Island på grønn liste.

Grønne land og regioner i EU/EØS/Schengen

Per 25. juli er disse landene inne på grønn liste fra Folkehelseinstituttet: Belgia (endring varslet), Kypros, Tsjekkia, Estland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Ungarn, Østerrike.

Merk at Utenriksdepartementet fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for, et reiseråd som gjelder til 20. august.

Se full oversikt på Folkehelseinstituttets nettsider om innreisekarantene ved ankomst til Norge.

- Ikke en oppfordring til å reise

Utenriksdepartementet kommer også med dette generelle rådet:

«Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler».

Videre råder UD alle som velger å reise utenlands å ta med gyldig pass og reiseforsikring. UD oppfordrer alle til å registrere seg på reiseregistrering.no.

UD har endret sine reiseråd i tråd med det smittekartet som regjeringen offentliggjorde fredag og som ble gjeldende fra og med lørdag 25. juli.

Da ble det gjort unntak for Ungarn og regionene Kalmar, Östergötland, Örebro og Värmland i Sverige , mens Spania og Andorra ble inkludert. «Det vil si at Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Spania og Andorra. Reisende som returnerer fra disse landene, blir ilagt ti dagers karantene ved retur», skriver Utenriksdepartementet på sine nettsider.

Røde land og regioner i EØS/Schengen

Andorra, Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, Spania og de regionene i Sverige som det ikke er unntak for.

Fakta Slik vurderer Folkehelseinstituttet røde og grønne land ↓ Kriteriet er færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå) og færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Det er 14-dagers insidens per 100.000 innbyggere som er grunnlaget for å vurdere om landet/regionen skal på grønn/rød liste, det betyr at man ser på summen av tall for begge uker. Dette kalles også kumulative tall. Med i vurderingen er også prosentandelen positive prøver ved covid-19-tester (mindre enn 5 prosent positive prøver). Dernest kan man også vurdere trender i tallene utvikling (om tallene for eksempel brått går opp eller ned).

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for nordiske land. (Kilde: FHI til Nettavisen, 27. juli 2020 og FHI.no om smittevernråd)