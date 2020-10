Her er smittetrykket høyest i Europa nå - flere land innfører nye restriksjoner

Tyskland innfører strengere maskepåbud og tidlig stenging av utesteder i hardt rammede områder. Flere byer i Frankrike får nattlig portforbud.

Onsdag kveld kunngjorde Tysklands statsminister Angela Merkel at det blir strengere maskepåbud og tidlig stenging av utesteder i hardt koronarammede områder.

I Frankrike erklæres det nasjonal helsekrise og flere byer får nattlig porteforbud.

Tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC viser at det er Tsjekkia, Belgia, Nederland, Spania, Frankrike, Storbritannia - og Island, som nå har det høyeste smittetrykket av EU- og EØS-landene, inkludert Storbritannia. I alle disse landene ligger antallet meldte smittetilfeller siste 14 dager over 240 per 100.000 innbyggere. (Se tabell over smittetall og antall døde).

Ny smitterekord i Tyskland

Det ble registrert 6.638 nye smittetilfeller i Tyskland det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på et døgn siden pandemien brøt ut.

Den forrige toppnoteringen for nye tilfeller på et døgn er fra 28. mars, da det ble registrert 6.294 tilfeller, ifølge statistikk fra Robert Koch-instituttet.

I dag tester tyske myndigheter langt flere enn hva de gjorde for et halvt år siden, men økningen er bekymringsfull ettersom det torsdag ble registrert om lag 1.500 flere nye tilfeller enn dagen før.

Tyskland har siden midten av august gjennomført mellom 1,1-1,2 millioner tester per uke, og siden da har antall positive tester økt markant, fra 0,74 prosent i slutten av august til 2,48 prosent i uka fra 5.–11. oktober.

Strammer inn i 16 delstater

Merkels føderale regjering og myndighetene i de 16 delstatene er enige om at det vil komme nye begrensninger i områder der antallet virustilfeller overskrider 35 per 100.000 innbyggere over sju dager. I slike tilfeller anbefales det nå at det blir påbud om munnbind på offentlige steder, samt at utesteder må stenge tidligere.

Munnbind har allerede vært påbudt på kollektivtransport og i butikker siden april.

PÅ MED MUNNBIND: Tysklands regjeringssjef Angela Merkel tar på seg munnbind før en pressekonferanse i Berlin onsdag. Foto: Stefanie Loos (AFP)

I tillegg vil det nå strammes inn på antallet mennesker som kan samles på ett sted. I områder med 35 tilfeller per 100.000 innbyggere blir grensa nå 25 personer på offentlig sted og 15 personer privat, skriver Tagesschau.de.

I områder der antallet koronatilfeller nå overskrider 50 per 100.000 innbyggere over sju dager skal begrensningen nå ligge på ti personer offentlig, og ti personer fra to husstander privat. En rekke tyske storbyer, blant dem Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt og München, har hatt flere enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste dagene.

Portforbud i franske storbyer fra lørdag

Flere byer i Frankrike får nattlig portforbud idet landet erklærer ny nasjonal helsekrise. Hovedstaden Paris er blant byene som får portforbud.

President Emmanuel Macron varslet på direktesendt TV onsdag at det innføres portforbud i den franske hovedstaden mellom klokken 21 og 6 fra lørdag. Det gjelder i fire uker framover.

Portforbud blir det også i landets nest største by, Marseille, og andre store byer som Lyon, Lille, Rouen og Toulouse. Til sammen er ni byer med til sammen 20 millioner innbyggere omfattet.

Klokka 21.00 må alle utesteder stenges, og folk må holde seg i hjemmene sine. Kollektivtransporten fortsetter å gå som normalt, og det vil etableres en ordning der de som har behov for å reise grunnet jobb vil få bevis for det.

Folk som bryter portforbudet vil få 135 euro i bot.

– Vi må handle. Vi må bremse spredningen av viruset, uttalte Macron.

MÅ STENGE TIDLIG: Flere byer i Frankrike, blant dem Paris, får nattlig portforbud fra klokka 21 idet landet erklærer ny nasjonal helsekrise. Bildet viser en flaske med desinfeksjonsmiddel og et skjema for registrering av kunder på en restaurant i Paris onsdag. Foto: Thomas Coex (AFP)

Verst i Tsjekkia

Tsjekkia er i øyeblikket landet med det høyeste smittenivået i Europa, med hele 581 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene (per 14. oktober). Også her stenger man skolene, etter at 4500 lærere og ansatte er blitt smittet.

I Polen oversteg det daglige antallet koronadødsfall onsdag 100 for første gang siden tidlig i vår. I Polen innføres det fra og med torsdag en ny koronarestriksjon i form av at matbutikker og apotek er forbeholdt eldre i to timer midt på dagen.

Sveits og Østerrike passerte nye smitterekorder onsdag, i førstnevnte land var de 2823 nye smittetilfellene en dobling fra dagen før. Sveitsiske myndigheter har innkalt til krisemøte mellom representanter for alle de 26 kantonene torsdag.