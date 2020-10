Her er smittetrykket høyest i Europa nå: Beordrer omfattende butikkstenging

Tsjekkia innfører nye bevegelsesrestriksjoner og stenging av butikker og tjenester. Se hvor i Europa smittetrykket er høyest.

– Regjeringen vil begrense bevegelsesfriheten og møter med andre mennesker, med unntak av reise til jobb, handling og legebesøk, sa helseminister Roman Prymula på en pressekonferanse.

Alle butikker utenom matbutikker og apotek må stenge fra torsdag morgen til 3. november.

Fra før er det blant annet forbud på forsamlinger med mer enn seks personer, samt at alle restauranter og barer er stengt.

Tsjekkia har hatt den høyeste koronasmitteraten i Europa den siste uka. Tirsdag meldte landet med drøyt 10,7 millioner innbyggere om nesten 12.000 nye smittetilfeller.

Tsjekkia ligger på topp i smittetrykk på en rangering Nettavisen har foretatt med tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC. De viser at Tsjekkia nå har 975,8 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Se tabell her.